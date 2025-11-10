Con una inversión proyectada de más de US$ 825 millones, Ignis Energy Perú avanza en el desarrollo del parque eólico Quercus, que aportará 300 MW al sistema eléctrico nacional. (Foto: Stock).
Con una inversión proyectada de más de US$ 825 millones, Ignis Energy Perú avanza en el desarrollo del parque eólico Quercus, que aportará 300 MW al sistema eléctrico nacional. (Foto: Stock).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Han transcurrido poco más de dos años desde que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) delimitó el área destinada a la empresa Ignis Energy Perú para la realización de estudios de factibilidad vinculados a generación de energía eléctrica para el desarrollo del parque eólico Quercus, en Olmos (Lambayeque). A puertas de terminar el 2025, ¿en qué etapa se encuentra el desarrollo de esta iniciativa?

TE PUEDE INTERESAR

Acciona tras concesión para estudios de parque eólico de US$ 80 millones en La Libertad
Energinor tras concesión temporal para estudios de parque eólico en Lambayeque

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.