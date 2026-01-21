La Cámara Minera de Chile lamentó este miércoles que el presidente electo, el ultraderechista José Antonio Kast, no haya designado como ministro de Minería a un experto en el sector sino a un agrónomo y cuestionó sus conocimientos para impulsar la actividad minera en el principal productor de cobre del mundo.

“Era la oportunidad de nombrar a un profesional relacionado con el sector minero para dirigir la cartera; sin embargo, nos encontramos con un experto en agronomía”, indicó en un comunicado el presidente del gremio, Manuel Viera .

Kast, que sucederá el próximo 11 de marzo al progresista Gabriel Boric, presentó la noche del martes a su futuro gabinete de ministros, un equipo con pocos perfiles políticos e integrado en su mayoría por hombres de su confianza, vinculados al sector privado o académica.

Para Minería, el exdiputado ultracatólico había designado en un principio a Santiago Montt, el hasta ayer CEO de la canadiense Los Andes Copper, una de las principales mineras que operan en Chile.

La propia compañía se anticipó al anuncio e informó en sus redes sociales la renuncia de Montt a la dirección y su entrada en el gabinete, algo que molestó a Kast, según medios locales.

Finalmente, Kast otorgó la cartera de Minería al economista Daniel Mas, quien también ocupará el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Ingeniero agrónomo, Mas es vicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) -uno de los gremios empresariales más importantes del país- y ha dedicado gran parte de su carrera al sector de la construcción y la agricultura.

“Hoy la minería, siendo nuestra imagen país; siendo la actividad productiva que más recursos aporta a las arcas fiscales, es de segunda categoría”, apuntó Viera.

El directivo agregó que “cuestiona” su “conocimiento del sector, tanto para aumentar la productividad, mantener la competitividad; y además, atraer inversionistas para el sector”.

Con cerca de 5.4 millones de toneladas de cobre fino producidas el año pasado, Chile es el mayor productor del metal rojo del mundo y la minería representa el 12% del PBI nacional.

La producción de cobre, sin embargo, se ha mantenido prácticamente estancada en la última década y, según aseguró esta semana la estatal Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), no alcanzará el récord de seis millones de toneladas anuales hasta 2033, seis años después de lo previsto.

“El liderazgo de Chile en la producción mundial de cobre no puede darse por garantizado en un contexto de mayor dinamismo productivo de otros países”, dijo el ente.

Chile, con una de las mayores reservas de litio del mundo, también aspira a aumentar considerablemente la producción estatal del llamado ‘oro blanco’ a través de asociaciones público-privadas.