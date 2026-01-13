Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Sandra Reyes
mailSandra Reyes

Arturo Marín Salazar, fundador y CEO de Don Salazar, tiene una pasión por el café peruano. En el 2017 inició la historia: refundó la finca cafetalera que había heredado de su familia en Villa Rica y, tras dos años de trabajo, en 2019 salió la primera producción de café. Así nació Don Salazar, una empresa que busca posicionar el café peruano a través de la experiencia y la innovación. El negocio comenzó con la producción y distribución de café durante la pandemia; hoy cuenta con nueve locales en operación, tres nuevas aperturas en camino y alista su salto al extranjero. ¿Cómo planea lograrlo?

TE PUEDE INTERESAR

De la producción de café a una cadena de cafeterías: El camino de Don Salazar
El 30% del café de Perú va a mercados de especialidad: ¿qué lo hace “privilegiado”?
Estas son las cinco grandes del café peruano: ¿quiénes lideran las exportaciones?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.