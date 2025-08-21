El Día del Café Peruano se celebra este 22 de agosto. (Foto: iStock)
El Día del Café Peruano se celebra este 22 de agosto. (Foto: iStock)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Sandra Reyes
mailSandra Reyes

Las cafeterías de especialidad en el Perú han ganado protagonismo y popularidad en los últimos años, impulsadas por un cambio en los hábitos de consumo, especialmente entre los jóvenes. Cada vez más personas están dispuestas a pagar por cafés de calidad, que se distinguen por sus aromas, sabores y la experiencia única que ofrecen en cada taza.

TE PUEDE INTERESAR

Café de especialidad: NOS Café acelera su crecimiento en Lima y apunta a expandirse en Latinoamérica
Clima favorecería próxima campaña de arroz, pero no tanto a las de papa, maíz, cacao y café

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.