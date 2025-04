En marzo de 2024, las exportaciones de café peruano ascendieron a 3,585 toneladas por un valor total de US$ 20.33 millones, según cifras oficiales. Si bien el volumen exportado fue 54% menor al registrado en el mismo mes del año anterior, el valor mostró un incremento de 1%, impulsado por un aumento en el precio promedio por kilogramo.

El café peruano se exportó a un precio promedio de US$ 5.67 por kilo. Este valor fue superior al registrado en los primeros meses del año. El alza en la cotización estuvo relacionada con factores climáticos que afectaron la producción en países exportadores clave.

En Brasil, se reportaron sequías seguidas de lluvias intensas que alteraron el proceso de floración del café. En Vietnam, el paso del tifón Yagi provocó inundaciones en zonas productoras. Estos eventos redujeron la oferta global en un contexto de demanda sostenida, lo cual incidió en el comportamiento de los precios internacionales.

Durante marzo, Perú exportó café a 24 mercados internacionales, dos menos que en el mismo mes del año anterior. Los principales destinos fueron Estados Unidos (23% de participación), Colombia (20%), Canadá (13%), Alemania (10%) y Chile (6%).

Estados Unidos recibió 778 toneladas por un valor de US$ 4.66 millones, con un precio promedio de US$ 5.99 por kilo. En este destino, la empresa Amazonas Coffee Friends lideró los envíos, aunque concentró solo el 17% del total.

Colombia importó 820 toneladas por US$ 4.02 millones (US$ 4.90 por kilo), siendo Perales Huancaruna S.A. el principal proveedor, con el 4% de participación. Canadá se ubicó en tercer lugar, con 457 toneladas por US$ 2.57 millones (US$ 5.62 por kilo), destino en el que Perales Huancaruna S.A.C. concentró el 41% de los despachos.

Alemania importó 414 toneladas por US$ 2.13 millones (US$ 5.16 por kilo), con Amazonas Coffee Friends como mayor proveedor, con el 3% del total. Finalmente, Chile recibió 138 toneladas por US$ 1.14 millones, con un precio promedio de US$ 8.25 por kilo. En este mercado, Amazonas Coffee Friends concentró el 64% de los envíos.