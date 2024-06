La recuperación de la producción de café estuvo afectando los precios internacionales del producto, según un reciente reporte de Fresh Fruit. Pero ¿cómo le iría a la exportación cafetera peruana? Para el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el valor de los envíos de este producto subirían un 10% durante este año.

El especialista de la cadena del café del Midagri, Jorge Figueroa, comentó a Gestión que la producción cafetera en el Perú crecería alrededor de 5% más que el año pasado y al cierre del 2024 se alcanzaría un nivel de agroexportación en café de alrededor de 900 millones de dólares .

“En valor, el año pasado hemos estado en 820 millones de dólares y para este año se espera unos 900 millones de dólares, más o menos un 10% (...) En el 2023 estábamos hablando de 369,000 toneladas y para el 2024 un aproximado de 400,000 toneladas, aproximadamente sería (un crecimiento de) 8% el volumen de exportación”, dijo.

Figueroa precisa que los precios del café, regidos por la Bolsa Internacional de Nueva York, se han reducido de un promedio de entre 260 a 280 dólares que registraba en 2022, y la mayor caída reciente de la cotización del producto se dio en enero de este año al normalizarse la producción, cuando rondaba los 200 dólares. Sin embargo, indica que a partir de febrero y marzo habría subido nuevamente.

Sin embargo, el representante del Midagri afirma que ahora los precios habrían mejorado, pues actualmente “estamos hablando de un promedio de 220 a 230 dólares el quintal, que es de 46 kilos, no es un precio tan bajo, ahí se va a estabilizar”.

Estos datos implicarían que actualmente la cotización promedio del café a nivel global estaría en cerca de 5 dólares por kilogramo, cuando hace unos meses estaba más cerca de los 4 dólares.

Figueroa sostiene que los precios ya se vienen recuperando, teniendo en cuenta que Brasil, el país que marca la ruta en los precios debido a su alto nivel de producción, viene teniendo dificultades climáticas.

“Si Brasil produce menos estamos bien y este país ha tenido algunos altibajos, entonces, de acuerdo a esa fluctuación, nosotros capitalizamos. Últimamente Brasil ha tenido problemas, por eso estamos con precios expectantes”, agregó.

Asimismo, señala que ya no se observan riesgos para estas exportaciones porque estamos entrando a la fase de cosechas mayores y no se advierten fenómenos climáticos que puedan afectar las proyecciones de comercio del café peruano. Incluso, aunque ocurra un Fenómeno de la Niña, la producción de este cultivo no se vería comprometida.

¿Cómo va la exportación actualmente?

Tras el impacto que tuvieron las condiciones climáticas en la producción del 2023, durante este año la producción de café peruano se viene normalizando al igual que en otros países. Los datos del portal FreshFruit, de enero a mayo, evidencian que el Perú viene exportando alrededor 60,132 toneladas de café por un valor de US$ 201 millones.

Aunque el volumen enviado creció 143%, el valor solo es 75% más alto que hace un año debido a la reducción de 28% en la cotización internacional del café.

Para el portal, el 2024 cerraría con una exportación de café de US$ 853 millones, un aumento del 4% en comparación con 2023. La cifra sería un crecimiento menor a las alzas de dos dígitos observadas en los dos años anteriores.

Por otro lado, la Asociación de Exportadores (Adex) indica que solo en café sin descafeinar ni tostar, que representa el 84% de las exportaciones agrarias tradicionales, hasta abril se han exportado 51,434 toneladas por un valor de US$ 169,092. Si bien se ha enviado un volumen 137% mayor que lo registrado el año anterior, el gremio indica que se viene pagando menos que en el 2023.

Principales mercados

De acuerdo con Adex, en los primeros meses del año los envíos de café vienen aumentando principalmente con dirección a Estados Unidos, Bélgica y Alemania.

El volumen de café comercializado a Estados Unidos, entre enero y abril, aumentó en 150.82% a 10,230 toneladas por un valor de US$ 35,535. A este país se envía el 21% del café peruano sin tostar ni descafeinar.

A Bélgica, los envíos aumentaron en 242.84% sumando 8,044 toneladas por un monto de US$ 30,261. Mientras que a Alemania se exportó un volumen 129.28% mayor que alcanzó las 8,004 tonelada por US$ 28,035.

Si bien dos de estos mercados son europeos, en los últimos meses se viene advirtiendo sobre el impacto que podría generar la nueva reglamentación de la Unión Europea que evitará la importación de productos provenientes de zonas deforestadas.

Al respecto, el especialista de la cadena del café del Midagri, afirma que ya se viene trabajando en la georreferenciación que solicita la Unión Europea a partir del padrón de productores .

“Eso se está trabajando con la oficina de estadísticas del Midagri. Es un formato de identidad digital donde se les va a proveer a los productores una ficha donde se esté su nombre, las características de sus fundos, las hectáreas de café que tiene, las variedades y la georreferenciación”, comentó.

Cabe mencionar que, según el Midagri, el 95% del café producido en el Perú se va al exterior, a más de 44 mercados. En tanto, datos de la Junta Nacional del Café (JNC), indican que el 55% del café peruano se exporta al mercado europeo.

