Barletto entra al 2026 con foco en expansión orgánica, priorizando Lima antes de dar el salto a otros mercados. (Foto: Barletto/ Instagram)
Barletto entra al 2026 con foco en expansión orgánica, priorizando Lima antes de dar el salto a otros mercados. (Foto: Barletto/ Instagram)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Sandra Reyes
mailSandra Reyes

La cafetería peruana Barletto cerró el 2025 con un crecimiento cercano al 10% frente a 2024, resultado de una estrategia de renovación que marcó un punto de inflexión para la marca. De cara al 2026, la compañía proyecta abrir un nuevo local en Lima y consolidar su operación en San Miguel, además de introducir novedades en su carta y formato. En paralelo, el grupo avanza en la consolidación de su portafolio gastronómico con “Festivo” y el próximo lanzamiento de “Bodega Palacios”, dos conceptos que amplian su propuesta. ¿Hasta dónde llegará Barletto en esta nueva fase de expansión y diversificación?

TE PUEDE INTERESAR

El negocio de las cafeterías temáticas: ¿qué tan rentables son?
Del grano a la taza: el frío impulsa un boom de cafeterías en Lima
De la producción de café a una cadena de cafeterías: El camino de Don Salazar

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.