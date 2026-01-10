“Ha sido un año positivo”, señaló Mauricio Gamero, gerente comercial, al explicar que Barletto culminó en 2025 un proceso de rebranding iniciado en 2024, orientado a actualizar la identidad de una marca con 25 años en el mercado local. Esta transformación demandó una inversión cercana a los S/ 250,000, destinada a la remodelación del local, ajustes en señalética y empaques, la renovación de la imagen digital y el fortalecimiento de la estrategia en redes sociales, además del trabajo con una agencia especializada en marketing y publicidad.

“Eso nos ayudó bastante para que la gente reconozca un poco más a Barletto”, destacó Daniela Ramos, gerente de marca. En el plano operativo, el 2025 también estuvo marcado por una reconfiguración de la red de locales, con la consolidación del punto de San Miguel y el cierre del establecimiento de Miraflores para dar paso al desarrollo de una nueva marca del grupo, decisiones que sentaron las bases para la fase de expansión que la compañía proyecta para 2026.

El local de San Miguel se consolida como el eje operativo y comercial de la marca en Lima. (Foto: Barletto/ Instagram)

Expansión 2026: Barletto abrirá nuevo local en Lima y se alista para franquicias

De cara al 2026, Barletto proyecta ampliar su presencia en Lima con la apertura de un nuevo local en San Isidro, que se sumará a su operación en San Miguel, hoy su principal punto de venta. La decisión responde a la alta demanda por el regreso de la marca a ese distrito, donde ya operó anteriormente con buenos resultados. “Como nos están pidiendo tanto regresar, estamos buscando un local para volver a abrir Barletto ahí”, señaló Mauricio Gamero, al detallar que el objetivo es cerrar el año con dos locales operativos bajo la marca.

Esta expansión contempla una inversión cercana a S/ 1 millón para el nuevo establecimiento de Barletto y se enmarca en un plan más amplio del grupo, que proyecta destinar alrededor de S/ 2 millones en aperturas durante el 2026, considerando todas sus marcas.

En paralelo, Barletto se encuentra en un proceso de preparación interna para iniciar su esquema de franquicias, una vía que la empresa identifica como el siguiente paso de crecimiento tras consolidar su red propia. “Ya es momento de que, si otras empresas quieren tomar la marca como franquicia, se pueda hacer”, afirmó Gamero, quien adelantó que la aspiración es abrir entre cuatro y cinco franquicias en Lima, sin detallar aún plazos ni montos asociados a esta etapa.

La apertura del nuevo Barletto demandará una inversión cercana a S/ 1 millón. (Foto: Barletto/ Instagram)

Barletto: mirada a provincias

Sobre aperturas en provincias, Barletto reconoce oportunidades fuera de Lima, aunque con una estrategia prudente. Según explicó Mauricio Gamero, la expansión regional está supeditada a asegurar la calidad y consistencia del producto, un factor clave para una marca con operación centralizada. En ese análisis preliminar, Arequipa aparece como la plaza más atractiva para un eventual desembarco. “Si tuviéramos que ir a una provincia, el primer sitio sería Arequipa. Pero hay que ir paso a paso para hacer las cosas bien”, señaló el ejecutivo, dejando claro que, por ahora, la prioridad seguirá siendo consolidar Lima.

Lanzamiento de “Bodega Palacios” en 2026

Como parte de su estrategia de diversificación, el grupo empresarial al que pertenece Barletto prepara el lanzamiento de “Bodega Palacios”, un nuevo concepto gastronómico que abrirá sus puertas en Miraflores. El proyecto demandará una inversión cercana al millón de soles y tiene prevista su inauguración hacia fines de abril o inicios de mayo de 2026. Se trata de una bodega–taberna criolla, inspirada en las antiguas tabernas que llegaron al Perú con influencias italianas y españolas, pensada como un espacio tranquilo pero jovial en una zona de alto tránsito.

La propuesta de Bodega Palacios combinará comida criolla con una oferta de vinos a precios accesibles, cervezas en pinta y tapas mediterráneas, buscando atraer tanto a público local como a visitantes. La cocina estará a cargo de Renzo Miñán, responsable gastronómico de la marca Festivo, mientras que el desarrollo arquitectónico del local ha sido confiado a un especialista con experiencia en proyectos emblemáticos como Barra Chalaca y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. De acuerdo con la compañía, este nuevo formato no solo busca ampliar el portafolio del grupo, sino también convertirse en un concepto replicable en otros distritos de Lima en el futuro.

El plan 2026 incluye novedades en carta y formato, con énfasis en experiencia y permanencia en tienda.

“Festivo”, la otra marca gastronómica

La marca Festivo, parte del portafolio del grupo de Barletto, nació a finales de 2023 y se ha posicionado como un concepto gastronómico de cocina criolla y norteña, centrado en una experiencia que se vive principalmente en el local. Así lo explicó Mauricio Gamero Beuzeville, al detallar que el formato prioriza el consumo in situ —con un to go de apenas 0.5%— y que su propuesta ya ha despertado interés para ser franquiciada en mercados como Estados Unidos y España.

“Es una marca con mucho arraigo norteño. Ya nos han consultado para llevar la franquicia a Estados Unidos o España”, señaló el ejecutivo. Asimismo, remarcó que el concepto forma parte de la estrategia de expansión del grupo y que su desarrollo futuro estará ligado al esquema de franquicias, tras la consolidación del modelo operativo.

Canales de venta del grupo

En cuanto a los canales de venta, el grupo que lidera la cafetería peruana Barletto ha optado por priorizar el consumo en tienda y el formato to go, descartando —por ahora— el delivery como parte de su estrategia. “Ahorita solamente el to go y el in situ, no tenemos delivery”, explicó Mauricio Gamero. En el caso de Barletto San Miguel, el to go representa alrededor del 20% de las ventas, explicado por el formato del local y su ubicación, mientras que el resto corresponde al consumo dentro del establecimiento, donde la experiencia juega un rol central.

Esta lógica se acentúa en las otras marcas del portafolio. En "Festivo", el to go apenas alcanza el 0.5%, ya que se trata de un concepto diseñado casi exclusivamente para vivirse en el local. En tanto, para "Bodega Palacios", el grupo proyecta un mix de ventas de entre 80% y 85% in situ y entre 15% y 20% to go, acorde con su formato de taberna. A nivel transversal, la estrategia comercial se apoya también en canales digitales como WhatsApp, Instagram, Facebook y TikTok, utilizados para comunicación, posicionamiento y construcción de marca.