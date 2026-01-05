Con 11 locales operativos entre Lima y Asia, La Baguette aceleró su proceso de modernización a finales de 2024 con un rebranding integral orientado a refrescar la marca y adaptarla a un consumidor postpandemia “más informado y exigente”. Según detalló Victoria Cruz, el proceso incluyó la renovación completa de la carta, los uniformes, el menaje y la estética de los locales, además de ajustes en la experiencia de atención en tienda. Esta transformación respondió a la necesidad de conectar con un público que hoy valora tanto la calidad del producto como la propuesta visual y el servicio, en un contexto marcado por la transformación digital y el ingreso de nuevas marcas al mercado.

El grupo proyecta un crecimiento mayor (7%) para 2026, impulsado por aperturas y nuevos formatos. (Foto: GEC)

Expansión en Lima: apertura de nuevos locales en 2026

De cara al 2026, la Baguette proyecta nuevas aperturas en Lima, distribuidas entre sus tres marcas, junto con una carta renovada que se actualizará para la temporada de verano. La proyección, según Cruz, es la apertura de entre uno y dos locales bajo su marca principal, La Baguette, enfocados en un formato full service pero más compacto y eficiente. Así, la empresa evalúa actualmente ubicaciones en San Borja, San Miguel y La Molina, distritos donde la marca aún no tiene presencia y donde identifica un “potencial interesante para crecer”.

La inversión estimada por cada nueva tienda asciende a S/ 150,000, monto que responde a la decisión de apostar por locales no tan extensos como en el pasado, pero que mantengan la experiencia característica de La Baguette. “La idea no es tener ya locales tan grandes”, precisa la ejecutiva, quien adelanta que la primera apertura podría concretarse hacia finales del primer semestre de 2026.

El rebranding fue una respuesta directa a la postpandemia y a la saturación del mercado gastronómico. (Foto: La Baguette/ Instagram)

Mirada a provincias y al exterior

La Baguette contempla una expansión hacia provincias en el mediano plazo, con especial interés en Cusco, Arequipa y Trujillo, ciudades que la ejecutiva considera con alto potencial para la marca. Sin embargo, enfatiza que el avance dependerá de encontrar socios locales que operen bajo franquicia o asociación. Cruz señala que este modelo también facilitaría llegar a los conos de Lima sin asumir toda la inversión.

En el plano internacional, la opción más cercana es Colombia, país que Cruz reconoce como una aspiración personal y comercial. “Siempre me ha provocado tener algo en Colombia”, afirma, aunque aclara que la decisión está en pausa debido al contexto político actual. La ejecutiva asegura que cualquier salida al extranjero debe hacerse “con un riesgo medido”, evitando ingresar a mercados inestables y priorizando primero la consolidación en Perú.

Canales de venta de La Baguette

La Baguette mantiene un fuerte predominio del canal salón, que representa el 57% de las ventas y se sostiene gracias a su formato full service y a la experiencia de consumo en tienda. Victoria Cruz explica que este canal requiere constante capacitación del personal porque “hoy en día el servicio es importantísimo para hacer una diferencia”. El takeout o para llevar constituye el 23% de las ventas, un canal clave para la marca porque concentra la salida de sus productos propios —pastelería, panadería y galletería— y muestra un crecimiento sostenido.

La Baguette cerrará el 2025 con un crecimiento de 5% frente a 2024. (Foto: Lenin Tadeo)

“La Moo”, nueva marca juvenil

Paralelamente, la compañía seguirá evaluando la expansión de “La Moo”, su formato juvenil lanzado en 2025, que podría incorporarse como módulo o “rinconcito” dentro de algunas tiendas grandes. “Estamos pensando crecer alrededor del 7% como grupo para el año entrante”, señala Cruz, destacando que el número final de aperturas dependerá del cierre de contratos y definiciones estratégicas durante el primer trimestre del año.

Con “La Moo”, el objetivo es conquistar a un público más joven, turístico y conectado con las experiencias visuales y gastronómicas actuales. El concepto —una crepería, heladería y café premium— nace como una reinterpretación fresca y moderna de la tradición artesanal de La Baguette.

El primer local se ubica en una casa en plena avenida Larco, en Miraflores, a solo tres cuadras de Larcomar, un punto estratégico por su alto flujo peatonal, presencia de oficinas y atractivo turístico. La inversión en este nuevo formato fue de aproximadamente S/ 50.000. Según Cruz, la marca está diseñada para ser escalable: podrá operar como local independiente, como módulo en centros comerciales o incluso como un “rinconcito” dentro de algunas tiendas grandes de La Baguette.

Almacén de Pizzas, franquicia argentina

El plan de crecimiento también incluye a las otras marcas del grupo. Almacén de Pizzas, la franquicia argentina que opera tres locales en Lima, sumará su cuarta tienda en 2026, probablemente en San Miguel o Pueblo Libre, zonas donde el grupo observa oportunidades de mayor visibilidad.

Este local demandará una inversión similar —alrededor de S/ 150.000— y reforzará la estrategia de posicionar la marca en nuevos distritos para ganar conocimiento.