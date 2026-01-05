La Baguette apuesta por crecer sin perder identidad, combinando tradición y modernización. (Foto: GEC)
La cadena peruana de cafeterías La Baguette, con más de 50 años de historia, se alista para un 2026 de crecimiento moderado pero sostenido, apalancado en sus tres marcas: la cafetería-panadería tradicional La Baguette, su nueva hija moderna “La Moo” y la franquicia argentina Almacén de Pizzas. La empresa cerrará el 2025 con un avance cercano al 5% frente al 2024, una cifra significativa en un año que —según su gerente de Marketing, Victoria Cruz— estuvo marcado por “mucha competencia” en el mercado gastronómico. De cara al 2026, La Baguette prepara su expansión en Lima, evalúa su ingreso a provincias mientras ve oportunidades en el extranjero.

