La cadena sumó dos nuevas tiendas en 2025: Pardo de Aliaga (San Isidro), y Real Plaza Primavera. (Foto: Havanna Perú)
Havanna, la marca argentina con más de 77 años de historia, cerrará el 2025 con un crecimiento estimado del 20% en ventas frente al año anterior, impulsado por una mayor penetración en Lima Moderna y un trabajo sostenido de posicionamiento. Durante este año, la compañía sumó dos nuevos locales y alcanzó las 14 tiendas operativas en la capital. De cara al 2026, la marca alista nuevas aperturas, innovación en su carta y posicionamiento como cafetería con experiencia integral. ¿Cuál es la estrategia para el próximo año y cómo lograrán un crecimiento sostenido frente a la competencia local?

