En el 2025, Havanna reforzó su presencia en Lima con la apertura de dos nuevos locales —en Pardo de Aliaga, San Isidro, y en Real Plaza Primavera— que demandaron inversiones de entre US$ 100,000 y US$ 150,000 y fueron desarrollados bajo el nuevo concepto de la marca, con mayor presencia de áreas verdes, luz natural y una experiencia más cómoda para el cliente.

“El foco más grande hoy lo tenemos en locales, en que el cliente llegue a un lugar lindo, cómodo, con buena atención y servicio”, afirmó Rodrigo Benites, CEO de la marca en Per . A la par, la compañía avanzó en la renovación de su identidad visual en Perú, incorporando este año productos importados con una imagen y packaging actualizados. “Producto Havanna hizo todo un cambio muy importante de imagen, marketing y packaging muy lindo”, destacó el ejecutivo, al señalar que esta actualización busca reforzar la percepción de calidad y dinamizar la rotación del portafolio importado.

Expansión concentrada en Lima

Para el 2026, Havanna se prepara para acelerar su expansión y ganar mayor capilaridad en Lima Moderna. La cadena apunta a sumar entre dos y tres nuevos locales, principalmente en Miraflores, San Isidro y San Borja. “Hay la intención de poder llegar a dos o tres aperturas nuevas. Estamos en proceso de negociación con algunos lugares”, afirma Rodrigo Benites. La empresa mantiene su estrategia de priorizar zonas de alto flujo y perfiles que valoren la experiencia de cafetería y postres premium.

Ese crecimiento vendrá acompañado de una inversión estimada entre US$ 300,000 y US$ 500,000, dependiendo de las dimensiones de cada espacio. Los nuevos locales seguirán el concepto arquitectónico renovado: ambientes más iluminados, incorporación de vegetación, espacios cómodos para trabajar o socializar y una fuerte orientación al servicio. “Nuestro cliente valora nuestra calidad de atención y que sea un lugar donde puedas quedarte trabajando, hablando con amigos y tener una buena experiencia”, resalta Benites.

En cuanto al desempeño comercial, la compañía trazó un objetivo de crecimiento mínimo de 15% en ventas para 2026, pese al contexto electoral. La estrategia estará marcada por una comunicación más activa para reforzar que Havanna no es solo alfajores, sino una propuesta gastronómica amplia. “De mi carta, solo el 20% de mis ventas es producto Havanna. El resto es producción peruana”, enfatiza el ejecutivo.

Los distritos prioritarios son Miraflores, San Isidro y San Borja. (Foto: Havanna Perú)

No ingresarán a provincias por el momento

Aunque Havanna evalúa oportunidades para crecer en el país, la expansión hacia provincias todavía no está en el radar inmediato. La prioridad es ganar mayor capilaridad en Lima Moderna antes de buscar nuevos territorios. “Tenemos todavía mucha penetración y capilaridad que lograr acá en Lima para poder pensar en provincia o en otras ciudades”, señala Benites.

El ejecutivo advierte que dispersar operaciones podría reducir eficiencia y control en la gestión. “No puedo desfocalizar el negocio que tengo”, agrega, enfatizando que la estrategia continuará concentrada en la capital.

El CEO reconoce que el año electoral puede generar incertidumbre, pero mantiene la meta. (Foto: Havanna Perú)

Portafolio renovado: Havanna, más allá del alfajor

Aunque los alfajores continúan siendo el producto más icónico de Havanna, la compañía busca que el consumidor peruano reconozca la amplitud de su propuesta gastronómica. Hoy, solo el 20% de las ventas corresponde a productos importados de Argentina, como alfajores y chocolates, mientras que el 80% del portafolio es producción peruana, incluyendo café, sándwiches, postres, bebidas y hasta platos de comida. “No solo somos alfajores, sino que tenemos una carta muy variada”, remarca Rodrigo Benites. Para fortalecer este mensaje, la marca viene impulsando activaciones, degustaciones y una comunicación más intensa en redes sociales y dentro de sus locales.

En línea con nuevas tendencias de consumo, Havanna ha renovado su carta con opciones que respondan a una demanda más saludable, sin dejar de lado la esencia dulce que la caracteriza. Durante 2025, incorporó el alfajor sin azúcar, que el CEO describe como “un producto de muy buena calidad, respetando todos los estándares de Havanna, pero con muchas menos calorías”, y mantiene también la oferta vegana, aún dirigida a un nicho específico.

Además, la carta se actualiza cada tres o cuatro meses con platos y desayunos que incluyen yogur con granola y versiones de avocado toast. “Queremos que el cliente entienda que no solo es alfajor: es un buen café, son 14 sándwiches, ensaladas, frapés y un montón de productos más”, enfatiza Benites, defendiendo la experiencia integral que buscan consolidar en tienda.

La compañía trabaja activamente para romper la percepción de que Havanna es solo alfajores. El CEO enfatiza: “No solo somos alfajores, tenemos una carta muy variada”. (Foto: Havanna Perú)

Canales de ventas

En la actualidad, el consumo en tienda es el motor del negocio de Havanna en Perú, concentrando alrededor del 90% de las ventas, ya sea mediante atención en salón o en formato grab & go. El 10% restante proviene de ventas corporativas y a través de aplicaciones de delivery, así como de su presencia en retail selectivo. “El foco más grande hoy lo tenemos en locales”, subraya Rodrigo Benites, al precisar que la marca apunta a que el cliente llegue a un espacio cómodo, con buena atención y servicio, lo que impulsa la experiencia integral que buscan posicionar.

Además, Havanna comercializa sus productos en el Duty Free del Aeropuerto Jorge Chávez —en vuelos nacionales e internacionales—, y distribuye de manera puntual a bodegas premium y aerolíneas. La compañía evalúa ahora reforzar el canal moderno con la intención de retomar su presencia en Wong y concretar negociaciones con Tottus. “Estoy negociando con Tottus y evaluando volver a Wong, para que la gente pueda encontrar los productos Havanna”, señaló el ejecutivo, quien destacó que esta estrategia estará enfocada exclusivamente en productos de marca argentina, como alfajores y chocolates.