La empresa tiene un portafolio de alrededor de 200 productos, al que recientemente sumó 50 nuevas creaciones elaboradas de forma artesanal. (Foto: La Ibérica)
Desde sus orígenes artesanales en una cocina arequipeña, hasta su consolidación como una marca con presencia internacional, La Ibérica ha atravesado más de un siglo de historia marcado por decisiones estratégicas, retos económicos y un sello distintivo: la calidad del cacao peruano. Su trayectoria combina tradición familiar, profesionalización empresarial y una apuesta constante por innovar sin perder la esencia que la convirtió en un referente del chocolate en el Perú. Esta es su historia.

