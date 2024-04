La cuota mínima de mujeres sería del 20% de contrataciones dentro del régimen de construcción civil, según establece el proyecto de ley N° 6554/2023-CR, presentado por el congresista Segundo Quiroz (bancada del Bloque Magisterial).

Al sustentar su iniciativa legislativa, Quiroz subrayó que resulta indispensable adoptar medidas para aumentar la inclusión de las mujeres en el mundo laboral. “Las brechas de género existentes ponen a muchas mujeres en desventaja, por ejemplo, se encuentran forzadas a realizar trabajos o cuidados en peores condiciones y menos remunerados que en la industria o la construcción”, señaló Quiroz durante la sesión de la Comisión de Trabajo.

El proyecto de ley ahora deberá pasar al pleno del Congreso para su debate y votación final.

Al respecto, Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), refirió que si bien la iniciativa legislativa tiene buenas intenciones, no resulta viable, pues en muchas obras no se podría cumplir con la cuota, ya que no habría un número de mujeres suficientes para laborar en esta actividad.

“No se ha hecho un estudio que demuestre un problema de acceso de las mujeres a empleos en este sector. Hay buenas intenciones, pero la medida propuesta es pésima. Y no se ataca el principal problema del sector, que es la construcción informal”, sostuvo Valdivia.

Por su parte el abogado laboralista Jorge Toyama coincidió en que resulta muy probable que la oferta de trabajadoras en el sector construcción no cubra la demanda que se generaría con una ley de cuotas, por lo que muchos puestos quedarían vacantes.

Agregó que algo similar viene sucediendo con la implementación de la ley de cuotas de contratación de personas con discapacidad, donde muchas plazas no han logrado ser cubiertas.

Asimismo, si bien una ley de cuotas en el caso de las personas con discapacidad se justifica al ser una población vulnerable, ello no ocurre con las mujeres trabajadores, sostuvo Toyama. Por ello refiere que una ley de cuota de género sería inconstitucional, pues lesiona la libertad de contratación de las empresas y genera discriminación hacia la contratación de trabajadores hombres.

“Se debe promover la meritocracia y no la imposición de cuotas. Este tipo de medidas también puede afectar la productividad de las empresas. Espero que el proyecto no se apruebe en el pleno del Congreso”, anotó Toyama.

SOBRE EL AUTOR José Carlos Reyes Leyva Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.