“La regla de eficacia limitada prohíbe que se extiendan los beneficios pactados a los trabajadores no afiliados o que, mediante otra fuente, se abonen beneficios iguales o similares”, señala uno de los artículos del dictamen, elaborado en base a los proyectos de ley N° 537 y N° 903, presentados por congresistas de las bancadas de Perú Libre y Juntos por el Perú.

La iniciativa legislativa previamente fue aprobada por la Comisión de Trabajo del Congreso. Tras ello, el pasado 6 de marzo el presidente de citada comisión, Pasión Dávila, presentó un texto sustitutorio del dictamen, haciendo algunas modificaciones de forma pero no de fondo, tras lo cual, ha quedado listo para su debate y votación en una próxima sesión del Pleno.

Cabe recordar que en los casos de acuerdos con un sindicato mayoritario (debe reunir a más del 50% de los trabajadores de una empresa), la normativa laboral permite que los beneficios pactados se extiendan hacia los trabajadores no afiliados. Pero la controversia surge respecto a si una empresa puede tener un procedimiento similar en los casos de acuerdos con un sindicato minoritario.

En el 2022 el Ministerio de Trabajo emitió el decreto N° 014-2022-TR, el cual estableció que el empleador no puede extender “de forma unilateral” los beneficios pactados con un sindicato minoritario, a los no afiliados.

Si bien el mencionado decreto restringía la extensión de los beneficios a los no sindicalizados, a nivel judicial se dieron pronunciamientos que respaldaron esta posibilidad. Así, en el 2023 la Corte Suprema emitió una casación laboral (Nº 01283-2020) la cual avaló la extensión de beneficios a los no afiliados realizada por una empresa, pues no la consideró una práctica antisindical, sino una medida que busca respetar la decisión de un trabajador de no integrar ningún gremio sindical, sin que por ello se perjudique con un trato discriminatorio (Gestion 25.09.2023).

Ahora el Congreso busca cerrar toda posibilidad de extensión de beneficios a los no sindicalizados, advirtió Percy Alache, socio líder de servicios laborales de PwC Perú. “El decreto por lo menos dejaba abierta la alternativa de que haya una extensión de beneficios a los no afiliados, previo acuerdo bilateral entre el empleador y el sindicato, pero ahora el dictamen es más restrictivo, pues se prohíbe completamente esta posibilidad”, subraya.

Alache se mostró contrario a esta iniciativa legislativa. “Se distorsiona la libertad sindical, pues les da superioridad a los sindicalizados respecto a los no sindicalizados”, remarcó.

En ello coincidió Brian Ávalos, abogado laboralista del Estudio Payet. “Las empresas deberían tener la libertad de extender los beneficios, pues el objetivo debería ser que todos los trabajadores se vean beneficiados”, apuntó.

Otro cambio que propone el dictamen es facultar a los sindicatos a disponer el descuento de remuneraciones para una cuota sindical extraordinaria, sin la necesidad de contar con la autorización individual de cada trabajador afiliado.

“Aquí se advierte un alto riesgo de generar conflictividad al interior del propio sindicato”, subrayó Alache.

LEA TAMBIÉN: Buscan que los grados y títulos aún en trámite tengan validez al postular a un empleo

Por otro lado, respecto a los 30 días de licencia con goce al año con que cuentan los dirigentes sindicales para realizar acciones propios de su cargo, el dictamen restringe la posibilidad de que el empleador fiscalice que el trabajador haya cumplido con estas actividades (capacitaciones, asambleas, congresos, trámites relativos a la labor sindical, etc.). “No es posible, por parte del empleador, solicitar acreditación alguna de las actividades realizadas por la organización sindical o realizar fiscalización alguna”, señala uno de los artículos del dictamen.

“Se está dejando sin control a los dirigentes, que no se fiscalice el motivo de los días de licencia sindical”, criticó Brian Ávalos.

Los cambios legislativos propuestos son peligrosos para el entorno económico del país, sostuvo Percy Alache. “Va a crear más conflictividad entre empresas, trabajadores y sindicatos. Se desincentiva la inversión”, anotó.

Le puede interesar:

.Empresas podrán negar el ingreso a inspectores de Sunafil, ¿en qué caso?

.Trabajador no puede sufrir reducción unilateral de sueldo aún si varía de funciones

.Las ocho obligaciones laborales a cumplir por las empresas este 2024 y así evitar multas

SOBRE EL AUTOR José Carlos Reyes Leyva Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.