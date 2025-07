El gerente general de la firma, Bernardo Suárez, indicó que actualmente trabajan en una mayor penetración de la marca dentro del segmento de lujo y consumidor turista en el país. Así, la empresa se perfila a incrementar su ticket de venta, en la medida que incursiona en esta categoría con ubicaciones claves y el aumento de su oferta.

“Hemos ido ganando espacio con nuestros productos; por ejemplo, hace cinco años vendíamos más en Arequipa que en Lima. Sin embargo, hoy en Lima comercializamos el doble que en Arequipa”, refirió el ejecutivo.

Actualmente, la empresa cuenta con 70 ubicaciones a nivel nacional, de las cuales la tienda de Arequipa —recientemente ampliada— es su sede principal de lujo, con una carta variada en productos. La segunda en esta categoría es el local que se inaugura este martes en Jesús María (Real Plaza Salaverry); no obstante, el reto de la firma por este nicho sigue en pie.

“El proyecto a cierre de año es sumar tres tiendas de lujo más en Lima, con ubicaciones que por estrategia aún no queremos revelar. Y es que la experiencia en una tienda de lujo de La Ibérica es maravillosa, desde el look and feel hasta el surtido de productos. La idea es estar al nivel de París, Bélgica, Bruselas”, resaltó Suárez.

La chocolatería arequipeña cuenta con tres tipos de tiendas: clásicas, de lujo y retail. ((Foto: La Ibérica)

El representante aclaró que los locales de La Ibérica se clasifican en tiendas clásicas, de lujo y retail (turistas). A partir de ello, el mayor ticket de compra se registra en las tiendas de lujo, donde los montos en promedio alcanzan los S/ 120; en tanto, en una tienda clásica es de alrededor de S/50.

“En la propuesta para el turista tenemos las tiendas travel retail, con el punto de venta en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez y otro local en implementación en el circuito turístico en Miraflores”, añadió Suárez, quien dijo que por tienda la inversión es de aproximadamente S/ 200,000.

LEA TAMBIÉN: La Ibérica moderniza su producción de chocolates en Arequipa con nuevas inversiones

Lanzamientos de La Ibérica

En paralelo a las aperturas, la compañía ha introducido al mercado un paquete de productos de elaboración artesanal , cuyo lanzamiento ocurrió junto a la remodelación y ampliación de la sede en Arequipa.

“ Tenemos un portafolio de alrededor de 200 productos y ahora hemos lanzado 50 nuevos, realizados completamente de manera artesanal . En la nueva oferta existe una gama muy amplia de bombones; tabletas; tabletones que tienen agregados, como sal de maras, aguaymanto, castañas, entre otros insumos. Además, hay una gama grande de mazapanes, figuras huecas pintadas y muchos productos innovadores, con el fin de estar a la vanguardia mundial y competir con cualquier marca francesa o belga”, agregó el representante.

Para la producción de los nuevos lanzamientos, basado en nueva oferta enteramente artesanal, Suárez adelantó que se implementó en Arequipa un taller valorizado en cerca de US$ 200,000.

La Ibérica lanzó 50 productos hechos de manera artesanal. (Foto: La Ibérica)

La Ibérica y su internacionalización

En el exterior, La Ibérica también marca territorio, con presencia física en Chile, principalmente. A la vez, la firma llega vía exportaciones a mercados como La Florida y Canadá.

De cara al 2026, la marca peruana contempla seguir expandiéndose en Chile, donde en dos años ha acumulado ocho ubicaciones, con ventas del primer semestre 2025 que han crecido 100% en relación a similar periodo del 2024.

“Hacia el otro año queremos crecer con cinco tiendas más en Chile; tres serían en regiones y dos en Santiago (de Chile). De hecho, a los chilenos les gustan mucho nuestros productos, tales como las pastillas en porcentajes de cacao de 70%, 52% y de 40%”, finalizó.

El dato

Suárez señaló que la proyección en crecimiento de ventas al finalizar el año es de entre 10% y 20% en relación al 2024.