Las alianzas estratégicas han sido otro factor clave en el crecimiento de Intelligenio durante el 2025, especialmente en el sector automotriz. Photographer: Hollie Adams/Bloomberg
Las alianzas estratégicas han sido otro factor clave en el crecimiento de Intelligenio durante el 2025, especialmente en el sector automotriz. Photographer: Hollie Adams/Bloomberg
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Sandra Reyes
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La startup peruana Intelligenio, dedicada a soluciones de electromovilidad y telecomunicaciones, creció 250% en 2025, impulsada por su línea de cargadores eléctricos Genio. Dicho avance se apoyó en alianzas con automotrices como Volvo, BYD, Hyundai y Voltera, y grifos como Petroperú y Primax, además de su ingreso al sector minero. De cara al 2026, la empresa ha trazado un plan de crecimiento que contempla acelerar el despliegue de su red “Ruta Genio” con nuevos cargadores públicos en distintas ciudades del país, incluyendo malls y el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez. ¿Cómo lo logrará?

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