En el plano comercial, el crecimiento de Intelligenio en 2025 se reflejó en un salto en su facturación, que pasó de US$100,000 en 2024 a US$350,000 en 2025. Dicho avance estuvo impulsado por la consolidación de su línea de cargadores eléctricos Genio, especialmente en el segmento residencial, donde el modelo Genio One concentra cerca del 80% de sus operaciones. Durante el año, la empresa vendió alrededor de 300 unidades, lo que le permitió ganar tracción en el mercado local y fortalecer su base de clientes.

Este desempeño responde a un proceso previo de validación técnica y respaldo financiero. Según explicó su CEO, Ricardo Cossi, el 2024 estuvo enfocado en obtener certificaciones clave que permitieron pasar de una propuesta inicial a un producto comercializable. A ese factor, se suma la obtención de más de US$150,000 en fondos no reembolsables provenientes de Proinnóvate y el Ministerio de la Producción, que contribuyeron a sostener su crecimiento y escalar sus operaciones.

Alianzas estratégicas como motor de expansión de Intelligenio

Las alianzas estratégicas han sido otro factor clave en el crecimiento de Intelligenio durante el 2025, especialmente en el sector automotriz. La startup concretó acuerdos con marcas como Volvo, BYD, Hyundai y Voltera, siendo el más relevante el alcanzado con Volvo a mediados de 2025.

Como parte de este acuerdo, la compañía fabrica cargadores que se entregan junto con los vehículos eléctricos de la marca, incluso bajo su propio branding. Asimismo, esta colaboración incluye la instalación de un cargador público alimentado con energía solar en las oficinas de Volvo en La Molina.

En paralelo, la empresa ha establecido alianzas con el sector de combustibles a través de estaciones de servicios como Petroperú y Primax. Este modelo permite instalar cargadores sin costo para los establecimientos, mientras que los ingresos se generan a partir del consumo de los usuarios. “Nosotros instalamos el cargador público sin que el propietario invierta un sol. El usuario paga por la energía: el 75% va para el establecimiento y el 25% va para nosotros”, explicó Cossi.

Como parte de este esquema, ya se han implementado puntos de carga en distritos como Lurín y Ate.

A estas iniciativas se suma la alianza con Aunor, empresa concesionaria de peajes en el tramo Paramonga–Virú, con la que Intelligenio desarrolla un proyecto de infraestructura valorizado en aproximadamente S/2 millones. El acuerdo, vigente entre 2025 y 2029, busca habilitar una red de carga que permita a los usuarios recorrer dicha ruta en vehículos eléctricos. “Permitirá a los usuarios ir desde Lima hasta Virú con auto eléctrico cargando en nuestros equipos”, indicó el ejecutivo.

A la fecha, la compañía ya ha vendido cinco cargadores en el marco de este proyecto, consolidando su participación en el desarrollo de infraestructura de carga a nivel nacional.

Planes 2026: red “Ruta Genio” con nuevos cargadores públicos

De cara al 2026, Intelligenio proyecta duplicar su facturación a al menos US$700,000, impulsado principalmente por la expansión de su infraestructura de carga. Una de sus metas centrales es consolidar su red pública “Ruta Genio”, alcanzando 20 cargadores en el país.

A la fecha, la compañía ya cuenta con seis puntos operativos y prevé completar los 14 restantes durante el año, como parte de una estrategia orientada a acelerar la adopción de la electromovilidad en el mercado local.

El despliegue de esta red se concentrará en ciudades y corredores clave, con presencia ya confirmada en zonas como La Molina, Ate, Lurín, Huarmey, Virú y próximamente Chincha, con el objetivo de conectar el eje Trujillo–Nasca.

Además, la estrategia incluye la instalación de cargadores en espacios de alto tránsito, como centros comerciales —donde ya operan seis unidades en Parque Arauco La Molina— y nuevos puntos como el aeropuerto internacional Jorge Chávez, a través del hotel Costa del Sol, donde se implementarán tres cargadores en junio de 2026. “Nuestra primera fase es cubrir desde Trujillo hasta Nazca”, indicó Cossi, quien añadió que cada cargador público demanda una inversión aproximada de US$25,000.

Ingreso de Intelligenio a minería

De cara al 2026, Intelligenio proyecta impulsar su facturación con el segmento minero como uno de los principales motores de crecimiento. La startup ha encontrado en esta industria una oportunidad clave para escalar sus soluciones de carga eléctrica, debido a la alta demanda energética y a la necesidad de reducir costos operativos.

“En las minas es mucho más rentable, no tienen que construir un grifo, solo instalan un cargador, lo que baja su OPEX”, explicó Ricardo Cossi. Este contexto ha favorecido la adopción de vehículos eléctricos en operaciones mineras, donde la empresa ya ha comenzado a posicionarse con soluciones de carga de alta potencia.

En ese marco, Intelligenio ha concretado operaciones con compañías como Minera Condestable y Minera Poderosa, a las que ha suministrado cargadores rápidos de hasta 300 kW, cuyo valor puede alcanzar los US$30,000 por unidad. Para Condestable, la empresa ha vendido seis cargadores, mientras que en Poderosa ha colocado dos equipos. Estas implementaciones incluyen el abastecimiento de buses eléctricos, camiones y maquinaria pesada, consolidando así la incursión de la startup en un segmento de alto valor y creciente demanda dentro del proceso de transición energética.

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Expansión al extranjero

Como parte de su estrategia de crecimiento, Intelligenio ha iniciado su proceso de internacionalización con la constitución de Genio Charging Company LLC en Delaware, Estados Unidos, una decisión orientada a facilitar su expansión y acceso a capital.

“Para 2026 ya tenemos nuestro RUC americano, somos una LLC en Delaware para nuestra estrategia de vender a otros países desde Estados Unidos”, explicó su CEO, Ricardo Cossi. La firma apunta a posicionarse desde ese mercado hacia otros destinos clave como Colombia, Chile, México y España, donde identifica oportunidades de crecimiento en el desarrollo de infraestructura de carga para vehículos eléctricos.

Precisamente, España se ha convertido en su primer mercado de validación internacional. En 2024, la compañía instaló 18 cargadores como parte de un piloto, cuyos resultados, según Cossi, fueron positivos. Este avance refuerza la estrategia de expansión regional de la startup, que busca replicar su modelo de negocio en otros países, aprovechando su tecnología patentada en 157 mercados y el crecimiento de la electromovilidad a nivel global.

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