Ambacar es una empresa multilatina con más de 55 años en el mercado automotriz, presente en cuatro países: Ecuador, Perú, Costa Rica y Colombia. (Foto: Ambacar Perú)
Ambacar Perú, empresa automotriz que opera en el país desde 2016 y dedicada a la venta y posventa de vehículos de diversas marcas, principalmente de origen chino, proyecta aumentar sus ventas este año. Dicho crecimiento estará respaldado por su portafolio de vehículos chinos y la expansión de su red comercial. La concesionaria, que forma parte del grupo ecuatoriano Ambacar, planea incorporar una nueva marca, ingresar a un nuevo segmento y ampliar la cobertura de sus talleres a nivel nacional.

