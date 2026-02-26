Andrés Benavides, gerente general de Ambacar Perú, señaló que la concesionaria cerró 2025 con un crecimiento de 43%, por encima del mercado automotriz, alcanzando una participación de 1.2% en un contexto donde operan más de 100 marcas en el país. “Hemos logrado colocar 2,150 unidades dirigidas al sector corporativo, comercial y emprendimiento”, resaltó a Gestión.

Su portafolio está compuesto por vehículos de trabajo y SUVs, donde el 80% corresponde a unidades comerciales y de trabajo y el 20% a uso particular o familiar. “Se trata principalmente de un segmento corporativo, atendiendo a pequeñas y medianas empresas, y recientemente hemos comenzado a atender también a compañías más grandes, por ejemplo del sector de telecomunicaciones, a través de nuestras vans multipropósito, destinadas a servicios de mantenimiento e instalación”, detalló.

Aunque sus marcas están enfocadas en vehículos de uso comercial, en el último año también han expandido sus ventas hacia clientes particulares.

En el plano regional, la matriz en Ecuador concentra el 65% de la operación, mientras que Perú representa el 25%, seguido por Costa Rica y Colombia. “El mercado colombiano, que mostraba un fuerte sesgo hacia las marcas chinas, se ha abierto al sector de la electromovilidad en el último año. Además, con los beneficios tributarios vigentes, este segmento y el de las marcas chinas han comenzado a mostrar un crecimiento significativo”, comentó.

Andrés Benavides, gerente general de Ambacar Perú.

Ambacar refuerza red y alista nueva marca china para renting

En el mercado peruano, todas las marcas comercializadas en sus puntos de venta son de origen chino. De hecho, la apertura del consumidor peruano hacia las marcas asiáticas es cada vez mayor, en la medida en que las marcas chinas, según el ejecutivo, han elevado sus estándares de calidad.

“Para este año tenemos expectativas de colocar 3,000 unidades, lo que implicaría un crecimiento superior al 40%, es un reto importante sobre todo si tomamos en cuenta que es un año electoral; sin embargo, confiamos en el carácter emprendedor del consumidor peruano, además la oferta de crédito vehícular viene en expansión, lo que facilita el crecimiento del mercado”, aseveró el ejecutivo.

Sus marcas chinas, Shineray y SWM, se especializan en vehículos de trabajo, que incluyen pequeños camiones o minitrucks, vans de carga para distintos servicios logísticos, así como unidades para transporte escolar o turístico.

Para sostener ese crecimiento, la empresa prevé incorporar una nueva marca china orientada al segmento de renting, que en el país viene creciendo en los últimos años.

“Se trata de una marca de pickups que será lanzada en los próximos 45 días (...) Está dirigida a empresas de renting y al segmento corporativo, especialmente a proveedoras del sector minero, con unidades de carga que amplían nuestro portafolio”, señaló.

En paralelo, la firma evalúa ampliar su oferta hacia tecnologías alternativas. “Por ahora no tenemos vehículos de trabajo eléctricos, pero la idea es incorporar al portafolio pickups y minivans en versiones eléctricas”, aseguró, al indicar que en el último trimestre introducirán vehículos electrificados, ya sea en versiones híbridas o eléctricas, a través de sus marcas chinas.

Actualmente, Ambacar cuenta con 17 puntos de venta a nivel nacional, 11 propios y 6 corresponden a su red de concesionarios, que también operan como talleres de servicio y venta de repuestos. “Este año planeamos incorporar dos talleres adicionales en Lima, uno en Arequipa y otro en Trujillo; además estamos buscando talleres afiliados en ciudades más pequeñas. De esa manera apuntamos a cerrar el 2026 con 22 puntos entre venta y posventa”, indicó.

Más datos sobre Ambacar

Sus marcas chinas, Shineray y SWM, se especializan en vehículos de trabajo, que incluyen pequeños camiones o minitrucks, vans de carga para distintos servicios logísticos, así como unidades para transporte escolar o turístico.

Sus marcas chinas, Shineray y SWM, se especializan en vehículos de trabajo, que incluyen pequeños camiones o minitrucks, vans de carga para distintos servicios logísticos, así como unidades para transporte escolar o turístico. Expansión. La empresa cuenta con una red de concesionarios en Piura, Chiclayo, Cusco, Huancayo y Juliaca, que no solo atiende la comercialización de vehículos, sino que también brinda servicios de posventa.