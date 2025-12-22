Aldo Kobayashi, gerente de Planificación y Producto de Toyota del Perú, señaló que entre enero y octubre la marca comercializó más de 1,040 unidades, un avance de 15% frente al mismo periodo de 2024, porcentaje que espera mantener hacia diciembre próximo. Si bien la consigna era crecer, el directivo reconoció que manejaban una proyección más conservadora a inicios de año.

“Pensábamos que el mercado crecería, pero ha sido más activo de lo estimado. Ha sido clave el trabajo con casa matriz para asegurar disponibilidad (de unidadesen los momentos en que el cliente lo requería. Eso ha permitido superar el presupuesto con el que arrancamos el año”, indicó.

El directivo explicó que el desempeño de Hino ha sido positivo en un mercado vehicular que mantiene un ritmo elevado, especialmente en el segmento de camiones, impulsado además por la propia dinámica de la economía. “Si bien hemos crecido a nivel nacional en todas las regiones, Lima y, especialmente, la zona norte muestran el mejor desempeño. Lo entendemos por el mayor dinamismo económico en esas zonas. En el norte hay operaciones agrícolas, de pesca e incluso de construcción —actividades que también se reflejan en Lima— que requieren unidades pesadas, donde existe una clara preferencia por nuestra marca”, indicó.

En esa línea, la marca espera cerrar 2025 con una participación de mercado de 14% en los segmentos donde compite y busca mantener ese nivel hacia 2026. “El próximo año será electoral y sabemos que estos periodos generan expectativas. Estimamos que el mercado de pesados se mantendrá estable, con un crecimiento cercano al 5%, pese a las incertidumbres propias del contexto”, añadió el ejecutivo.

Mejoras en su cadena logística

Kobayashi detalló que, de cara a 2026, una de sus principales estrategias de Hino es la mejora en su cadena logística para sostener su ritmo de crecimiento. “Este año superó nuestras expectativas y trabajamos estrechamente con casa matriz para asegurar la disponibilidad de unidades. Ahora buscamos consolidar ese estándar y acortar los plazos de entrega al cliente final”, señaló.

En el tramo final de 2025, la empresa ha intensificado la coordinación con su red de concesionarios para optimizar el traslado de camiones desde la planta de preparación hasta los puntos de venta en Lima y regiones. El objetivo es reducir tiempos y elevar la eficiencia en toda la cadena logística.

“El próximo año queremos reforzar ese punto. Y no solo en la entrega de camiones: también necesitamos ser más ágiles en repuestos. Con el crecimiento de Hino, sabemos que la demanda en talleres aumentará, por lo que estamos revisando la distribución y la logística para garantizar entregas más oportunas”, añadió.

(Foto: Hino)

El ejecutivo explicó que, dentro del Grupo Toyota, aplican la metodología Kaizen de mejora continua. Actualmente desarrollan, junto con la casa matriz en Japón, un proyecto de optimización en el almacén de repuestos, orientado a reducir muda —tiempos improductivos—, elevar la productividad y ampliar la capacidad de almacenamiento, incluyendo cabinas para Hino. La meta es mejorar los "service rates", de modo que más del 95% de los pedidos de repuestos pueda ser atendido de inmediato.

Para este proceso de mejoras, Kobayashi precisó que no se ha definido aún un capex específico para 2026.

Actualmente, tienen 17 puntos a nivel nacional que brindan ventas, servicio de taller y venta de repuestos para camiones Hino. “Aún estamos evaluando cómo se moverá la red el próximo año. Lo principal es consolidar lo que tenemos, asegurarnos de ofrecer un servicio satisfactorio y, sobre esa base, pensar en la expansión”, anotó.

Refuerzo de portafolio y cobertura

Con miras a 2026, la firma nipona trabaja en el fortalecimiento de su portafolio, en especial en la serie 500, que reúne sus camiones de mayor capacidad y abarca rangos de peso bruto vehicular entre 8 y 18 toneladas. Kobayashi adelantó que están desarrollando nuevas versiones orientadas a operaciones de distribución en largas distancias, una demanda creciente impulsada por sectores como agricultura y pesca. “Estamos trabajando en versiones que hemos identificado como necesarias para estas operaciones, además de reforzar la disponibilidad del portafolio actual, tanto de la serie 300 —nuestros camiones más pequeños— como de la serie 500”, indicó.

Respecto al proyecto de conversión de unidades a gas natural adelantada a Gestión el año pasado, explicó que aún se encuentra en fase de estudios y pruebas. “Queremos alinearnos a la matriz energética del país, pero debemos estar totalmente seguros antes de lanzar un camión convertido a gas. Necesitamos garantizar que las prestaciones, el desempeño y la respuesta de cada componente sean las adecuadas para el cliente”, señaló.

El ejecutivo añadió que esperan contar con avances en la segunda mitad de 2026, con miras a ofrecer equipos que se ajusten a la expansión del gas natural.

Sobre una eventual incorporación de camiones electrificados, Kobayashi reconoció que Hino cuenta a nivel regional con modelos híbridos eléctricos autorrecargables, que combinan un motor de combustión con uno eléctrico. Sin embargo, precisó que el portafolio peruano aún no incluye estas unidades. “Nuestro foco inmediato es fortalecer la oferta de combustión que hoy tiene la preferencia de nuestros clientes. Antes de lanzar un nuevo vehículo, como es política del Grupo Toyota, debemos garantizar que su desempeño sea adecuado a las condiciones del país. En ese sentido, no hay planes de ingresar con modelos híbridos en el corto plazo”, señaló.