Toyota se comprometió a invertir US$ 10,000 millones adicionales en Estados Unidos en los próximos cinco años y anunció el inicio de la producción en su planta de fabricación de baterías en Carolina del Norte.

Si bien no dio detalles de la nueva inversión, el fabricante japonés afirmó que eleva a US$ 60,000 millones la cifra que la compañía ha destinado a EE.UU. desde que inició sus operaciones en el país hace 70 años .

El presidente de Toyota en Norteamérica, Ted Ogawa, calificó el inicio de la producción en la planta de baterías de Liberty y la inversión adicional de US$ 10,000 millones como un “momento esencial” para la compañía .

“Toyota es una empresa pionera en vehículos electrificados, y su importante inversión en fabricación en Estados Unidos y Carolina del Norte refuerza aún más nuestro compromiso con los empleados, los clientes, los concesionarios, las comunidades y los proveedores”, afirmó a través de un comunicado.

La producción de baterías de Toyota en EE.UU.

Como se recuerda, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ya había adelantado en octubre que Toyota aumentaría sus inversiones en el país en 10.000 millones de dólares aunque tampoco ofreció detalles.

La planta de Liberty, en la que Toyota ha invertido US$ 13,900 millones y que es la primera de producción de baterías que la empresa tiene fuera de Japón, creará 5100 puestos de trabajo y tiene una capacidad de 30 GWh al año.

De esta manera, la instalación servirá como centro de Toyota para el desarrollo y la producción de baterías de iones de litio y contará con 14 líneas de producción de baterías para vehículos eléctricos híbridos, eléctricos de batería e híbridos enchufables.

