Las dos marcas ofrecen diferentes opciones de motorización, incluyendo ICE, BEV, HEV y PHEV. (Foto: Motor1)
Las marcas OMODA y JAECOO, del , anunciaron su ingreso al mercado peruano en 2026. En apenas dos años, han vendido más de 560,000 unidades y están presentes en 47 países, consolidando una de las . Ambas firmas ya han iniciado operaciones en varios países de América Latina como México, Brasil, Chile y Costa Rica

Su desempeño global ha sido destacado: en el en febrero de 2025; en España, vendieron más de 1,500 unidades en un solo mes; y en Brasil, registraron un crecimiento del 87% en menos de dos meses desde su lanzamiento, evidenciando la eficacia de su estrategia de expansión internacional y su capacidad para adaptarse a distintos mercados.

Las dos marcas ofrecen diferentes opciones de motorización, i. El portafolio de OMODA incluye el C5, primer crossover de la línea con diseño aerodinámico y urbano, y el C7, reconocido por sistemas avanzados de asistencia al conductor, conducción inteligente y una cabina con 72,1% de acero de alta resistencia. Por su parte, JAECOO dispone del J5, un SUV todoterreno ligero con capacidad off-road destacada y cabina certificada como “pet-friendly” por TÜV Rheinland, y del J7, que combina rendimiento en carretera y fuera de ella.

El gigante detrás de ambas marcas

El , es considerado como uno de los fabricantes de automóviles más importantes de su país de origen . Con presencia en más de 80 países, la compañía ha desarrollado un portafolio diversificado que abarca vehículos de pasajeros, SUVs, crossovers y vehículos eléctricos, posicionándose tanto en mercados emergentes como en economías desarrolladas. Su estrategia de internacionalización se ha caracterizado por asociaciones estratégicas, joint ventures y el establecimiento de filiales regionales para facilitar la producción y distribución.

A nivel de producción, Chery ha superado los 700,000 vehículos anuales, con plantas industriales en China y en el extranjero, así como centros de investigación y desarrollo orientados a innovación tecnológica, electrificación y movilidad inteligente.

En términos financieros y de participación de mercado, Chery se ubica entre los principales fabricantes chinos de automóviles privados, con ingresos anuales superiores a US$ 10,000 millones y un crecimiento sostenido en exportaciones.

