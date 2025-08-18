En cuanto a participación del mercado, los SUV tienen el 51% de la demanda, los pickups tienen cerca del 21% y los sedán tienen el 15%. (Foto: Difusión)
La venta de vehículos livianos en Perú registró un buen dinamismo durante los primeros siete meses del año, reflejando señales de recuperación en el sector automotor y en la economía nacional. Según datos de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), hasta julio se han comercializado cerca de 103,700 unidades, lo cual es un crecimiento de cerca del 20% con respecto al mismo periodo del año anterior.

