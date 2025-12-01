La planta de ensamblaje esta ubicada en Santa Clara, en un área de 40,000 m2. (Foto: Tractocamiones USA).
La planta de ensamblaje esta ubicada en Santa Clara, en un área de 40,000 m2. (Foto: Tractocamiones USA).
La compañía peruana Tractocamiones USA, representante de marcas internacionales de vehículos pesados como Foton, Shacman y Golden Dragon, vive uno de sus mejores momentos y los recientes resultados han acelerado la puesta en marcha de su planta de ensamblaje de camiones en Santa Clara (Lima). A ese proyecto se suma un plan de inversión en logística y expansión comercial que busca sostener su crecimiento en un sector cada vez más competitivo por la incursión de nuevas marcas. Gustavo Salas, gerente comercial corporativo de la compañía, detalló a Gestión la hoja de ruta trazada hacia el 2026, que incluye una estrategia más agresiva en portafolio y desarrollo de nuevos productos.

