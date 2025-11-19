Para su ingreso al mercado peruano, Soueast ha iniciado la comercialización de tres modelos, todos en el segmento SUV. (Foto: Soueast Global)
Alejandro Milla
En un contexto en el que la venta de vehículos nuevos en el país volvió a registrar resultados positivos en todos sus segmentos durante octubre, según cifras de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), el mercado automotor peruano consolida su recuperación, impulsado por una mayor oferta y la llegada de nuevas marcas. En ese escenario, Altos Andes —empresa que representa a reconocidas firmas automotrices de origen asiático, como Jetour— anunció el ingreso al país de Soueast, una marca con tres décadas de experiencia en la industria y presencia en más de 30 mercados internacionales.

