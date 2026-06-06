Así arrancó la 82 Asamblea Anual de la IATA. Foto: Daniel Seclen/Diario Gestión
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Daniel Seclen Parraguez
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, la cual se viene realizando en la ciudad de Rio de Janeiro, en Brasil, y abarcará los días 6, 7 y 8 de junio.

Según LATAM Airlines Group, la aerolínea anfitriona del evento, prevé

del Transporte Aéreo y se consolidó como el principal foro del sector para debatir temas importantes de la aviación.

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Lo que se habló

El inicio del evento estuvo marcado con la participación de diversos especialistas del sector aéreo y representantes de IATA.

Xie Xingquan, vicepresidente Regional para el Norte de Asia de IATA, indicó que China se ha consolidado como uno de los mercados aéreos más grandes del mundo, con fuerte crecimiento de rutas, pasajeros y capacidad. A su vez, el país expande su capacidad de combustibles sostenibles de aviación (SAF) y se prepara para sumarse a CORSIA desde 2027, con la intención de posicionarse como referente global en transición energética del transporte aéreo.

Sin embargo, el sector enfrenta se enfrenta a presiones como el tren de alta velocidad, que domina los recorridos de corta distancia y empieza a entrar a los de media distancia, así como también el envejecimiento de la flota que se reporta desde 2020, debido a que las entregas de nuevos aviones no compensan los equipos antiguos, elevando costos operativos.

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Por otro lado, . Sin embargo, pese a ello, se estima que en la temporada de verano habrá mucha actividad aérea, con más personas viajando dentro de la región que a destinos lejanos.

En su exposición, advirtió que la implementación del sistema europeo de Entrada-Salida (EES) genera retrasos y conexiones perdidas en Portugal, España, Italia, Grecia, Bélgica y otros países, por lo que exige más personal fronterizo, puertas electrónicas operativas y la posibilidad de suspender temporalmente los controles EES para evitar filas de pasajeros.

Así arrancó la 82 Asamblea Anual de la IATA. Foto: Daniel Seclen/Diario Gestión
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Por su parte, , muestra resiliencia pero enfrenta desafíos estructurales y de costos que limitan su crecimiento.

En su exposición indicó que el impacto del conflicto se ha reflejado en la demanda y en los costos derivados, como cierres de espacio aéreo, desvíos de rutas y combustibles a máximos históricos.

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A su vez, Peter Cerda, vicepresidente Regional de Las Américas de IATA indicó que la crisis global del combustible está encareciendo el sector aéreo en América. Precisamente, los altos costos de los combustibles representan entre un 30% a 40% de los costos de las aerolíneas, lo cual ocasiona el alza las tarifas, reduce la conectividad y frena inversiones, con un impacto directo en pasajeros, turismo y competitividad económica.

Según estimó el funcionario,

Así arrancó la 82 Asamblea Anual de la IATA. Foto: Daniel Seclen/Diario Gestión
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