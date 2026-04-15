El crecimiento de Aviatec en los últimos cuatro años se ha mantenido a un ritmo de entre 50% y 60% anual, impulsado principalmente por su consolidación en Estados Unidos, su principal y único mercado de exportación. Este destino concentra el 70% de sus piezas mecánicas y en él la empresa sostiene relaciones “estratégicas” con corporaciones del sector privado.

“Nuestro mayor comprador es Ametek, un holding de 150 empresas, 17 de ellas son del sector aeroespacial y nosotros estamos trabajando con tres de ellas. La facturación total del grupo es cerca de US$ 7,000 millones y que atiende, además, a los OEM (fabricantes de equipos originales) como Airbus, Boeing y Embraer”, resaltó a Gestión John Cavero, gerente comercial de Aviatec.

John Cavero, gerente general de Aviatec

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Aviatec planea mudarse a otra planta para impulsar su expansión aeroespacial

La empresa peruana, fabricante de piezas para la industria aeroespacial, inició operaciones en 2018 en una planta de 1,500 m2 en el Callao. Sin embargo, evalúa trasladarse a una instalación de mayor infraestructura, en un entorno con condiciones industriales acordes a su actividad.

“Empresas del extranjero han validado nuestras capacidades, pero la zona donde operamos está orientada a la carga y no ofrece un ecosistema adecuado para la industria aeroespacial”, comentó.

Por ello, tiene dos opciones: mudarse a una planta en Santa Anita o instalarse en un parque industrial. “A más tardar el próximo año ya deberíamos tener definido hacia dónde nos vamos a mover”, adelantó.

Su planta actual opera actualmente al 60% de su capacidad instalada, con una producción máxima en valor de US$ 3 millones al año. “El 100% de los materiales que usamos en proyectos aeroespaciales lo tenemos que importar de países como Suecia, Alemania, Italia, Inglaterra y Estados Unidos; en cambio, para equipos de mantenimiento terrestre sí podemos conseguirlos en el mercado local”, contó.

Aviatec proyecta salto exportador mientras busca socios para cerrar brecha tecnológicas

En el mercado peruano, el alcance de Aviatec sigue siendo de nicho. La empresa atiende principalmente a las Fuerzas Armadas, como el Ejército del Perú y la Marina de Guerra. “Para la Marina hemos realizado modificaciones en vehículos de combate tipo hovercraft —deslizadores de río—, para los cuales fabricamos sistemas que antes no tenían, destinados a portar ametralladoras de gran calibre”, dijo.

Además, tiene una participación menor en la fabricación de herramientas para el mantenimiento de aerolíneas en el aeropuerto Jorge Chávez.

“Nuestro objetivo a futuro es que las exportaciones representen el 90% de nuestra operación, gracias al aumento de ventas en ese sector, y el 10% restante del mercado local", apuntó.

Esta estrategia ya empieza a mostrar señales de interés internacional. La firma ha recibido solicitudes desde Alemania, en medio del auge de inversión en Europa en los sectores aeroespacial y de Defensa. “También hemos recibido el interés de grupos de Italia para localizar servicios en el país, pero son procesos que toman tiempo y requieren contar con una base industrial sólida", añadió.

La empresa ha recibido unos 30,000 planos en su historia, de los cuales al menos 5,000 corresponden a productos completos, incluidos vehículos no civiles como sistemas de transporte de motores, misiles y cohetes.

Sin embargo, uno de los principales desafíos está en el alcance de su oferta. La compañía ofrece soluciones mecánicas o estructurales, pero no tienen la especialización eléctrica ni electrónica.

“Ellos (Clientes) encargan la fabricación a otros países con base industrial, que les ofrecen soluciones electrónicas para completar el producto final, orientado al sector aeroespacial o de Defensa. Debido a nuestras limitaciones, entregamos el 30% del producto en su estado mecánico”, explicó.

Frente a esta limitación, la empresa mantiene conversaciones con 15 compañías peruanas complementarias a las operaciones de Aviatec, vinculadas al sector de robótica y automatización, con el objetivo de integrar un grupo orientado a insertarse en cadenas productivas globales de alto valor.

“Buscamos integrarnos, a través de estos proyectos de alto valor agregado, inicialmente en los sectores aeroespacial y de Defensa, pero con un enfoque transversal hacia industrias de alta tecnología como robótica, dispositivos médicos y telecomunicaciones. La idea es desarrollar capacidades complementarias para atender proyectos más ambiciosos”, sostuvo.

Aviatec prioriza EE.UU. con producción para aviones Boeing 737 MAX

Aviatec estima alcanzar ventas por US$ 2.5 millones este año, por encima de los US$ 1.2 millones registrados en 2025, y obtener dos certificaciones NADCAP, consideradas únicas en la región y exigidas por Boeing para concretar proyectos de producción.

“Acabamos de envíar hace poco 11 números o modelos de parte, piezas que van en los motores de los aviones Boeing 737 MAX, para su recepción y evaluación por el grupo Ametek, que va ser validado por Boeing Company, en su calidad de cliente final”, adelantó.

En concreto, el envío comprende 10 unidades por números de parte; sin embargo, a escala de producción, se proyecta fabricar entre 10,000 y 15,000 unidades anuales por cada uno. “Esto implicaría una demanda de alrededor de 110,000 unidades al año durante los próximos 15 a 20 años, en línea con la duración del programa de fabricación de los aviones Boeing”, aseveró.

En este mercado, el fabricante peruano compite con empresas de Asia y Norteamérica, que también son proveedores de Ametek. “Le estamos quitando muchos proyectos a Singapur, Malasia y México, que son nuestros principales competidores. De cada 10 proyectos, al menos dos los ganamos frente a ellos”, afirmó.

DATOS CLAVES.

Historia. En 2015, el fundador de la empresa peruana Aviatec —fabricante de componentes mecánicos de alta precisión para los sectores aeroespacial, defensa y aviación— trabajó en una fábrica de aviones en Estados Unidos, donde identificó la escasez de proveedores de partes aeronáuticas. A partir de esa experiencia, planteó una idea: fabricar estos componentes desde Perú para exportarlos.

En 2015, el fundador de la empresa peruana Aviatec —fabricante de componentes mecánicos de alta precisión para los sectores aeroespacial, defensa y aviación— trabajó en una fábrica de aviones en Estados Unidos, donde identificó la escasez de proveedores de partes aeronáuticas. A partir de esa experiencia, planteó una idea: fabricar estos componentes desde Perú para exportarlos. Certificación. Aviatec es la primera empresa privada certificada bajo la norma AS9100 , la cual les permite atender a sectores de Aviación, Espacio y Defensa a nivel mundial.