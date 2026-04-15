Aviatec es la primera empresa privada certificada bajo la norma AS9100, la cual les permite atender a sectores de Aviación, Espacio y Defensa a nivel mundial. (Foto: Aviatec)
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Edgar Velito
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La empresa peruana Aviatec nació tras la experiencia de su fundador en la industria aeronáutica en Estados Unidos, donde identificó la falta de proveedores y apostó por fabricar y exportar componentes desde Perú. Desde 2018, la fabricante ha crecido entre 50% y 60% anual, impulsada por su consolidación en ese mercado. Hoy, evalúa reubicar su planta y busca alianzas para cerrar brechas tecnológicas y ampliar su participación en la cadena aeroespacial global.

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