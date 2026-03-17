La alemana HIMA Group, especializada en automatización y seguridad industrial, inició operaciones en Perú con la apertura de una sede en Lima, como parte de su estrategia de expansión en Latinoamérica y de acercamiento a proyectos industriales en la región.

La compañía informó que la nueva oficina permitirá atender directamente proyectos en Perú y países vecinos, así como brindar servicios de ingeniería, gestión de proyectos y soporte técnico a clientes de sectores como petróleo y gas, energía, químicos e infraestructura industrial.

La apertura forma parte del fortalecimiento de su presencia regional, tras la creación de nuevas entidades en Colombia y anteriormente en Argentina, dentro de un plan orientado a consolidar operaciones en mercados con inversión en industria y energía.

La compañía señaló que la apertura responde a su estrategia de crecimiento en América Latina, donde busca ampliar su presencia en proyectos industriales. “Este paso representa un hito clave en nuestra expansión estratégica en América Latina”, afirmó Jörg de la Motte, CEO de HIMA Group.

La compañía alemana viene ampliando su presencia en América Latina con nuevas entidades en Perú y Colombia, además de Argentina. (Foto: HIMA Group)

Presencia en Latinoamérica

La empresa indicó que América Latina presenta oportunidades de crecimiento por el desarrollo de proyectos industriales y de infraestructura, lo que motivó la instalación de equipos locales para atender directamente a los clientes en la región.

Con la nueva oficina, Lima se enfocará en proyectos en Perú y países cercanos, mientras que la operación en Colombia tendrá un rol más amplio en el desarrollo regional y la gestión de proyectos.

HIMA señaló que cuenta con más de 50 años de experiencia en sistemas de seguridad para procesos industriales y ha instalado miles de soluciones en plantas de sectores como energía, transporte, petróleo, gas y manufactura.

La apertura en Perú ya había sido anticipada por la compañía como parte de su proceso de internacionalización. En 2025, el grupo indicó que evaluaba instalar una filial en el país para estar más cerca de proyectos industriales en mercados de crecimiento sostenido en la región.

En ese momento, la firma reportó ingresos por 186 millones de euros en 2024, con un aumento de 23% impulsado por crecimiento orgánico y adquisiciones, dentro de una estrategia de expansión fuera de Europa, su principal mercado.