De acuerdo con el análisis de la firma, en 2025, el mercado de telecomunicaciones en Perú registró cambios relevantes. Entre ellos, la salida de Telefónica del país, el avance de la fibra óptica residencial —que ya supera el 80% de las conexiones— y el mayor peso de operadores cuyo principal accionista son fondos de inversión, que al cierre del año alcanzaron una participación estimada de 33% sobre los ingresos del sector.

“Ha sido un año tan intenso que el 2026 no debe analizarse de forma aislada. Este conjunto de factores marca el fin de una era iniciada antes de la pandemia, con la aparición de ISP (proveedor de servicios de internet) independientes y la masificación de la fibra óptica al hogar, que en 2025 se consolidó”, afirmó a Gestión, Carlos Huaman, director ejecutivo de DN Consultores.

Este escenario contrasta con el desempeño financiero de los operadores integrados (servicios móviles y fijos). En los últimos cuatro años (2021-2024), sus ingresos por servicios —sin considerar la venta de equipos u otros ingresos comerciales— se han mantenido en un rango de entre S/ 14,000 millones y S/ 15,000 millones.

“Los ingresos del sector se mantienen estancados desde hace una década, y el ingreso promedio por conexión no cambia desde hace más de cinco años. Ante ello, las operadoras han optado por ofrecer mayor velocidad de internet y más capacidad de descarga en móviles, en un contexto de mayor competencia y usuarios más exigentes”, explicó.

Telecom: precios del internet caen mientras multas se multiplican por seis

La evolución de los precios de los servicios explica parte de este comportamiento de “ingresos estancados”. Los precios unitarios del internet móvil y del internet fijo residencial han descendido a niveles históricos, entre los más bajos de Sudamérica.

“En el servicio móvil el precio ronda S/ 1.10 por GB y en el internet fijo S/ 0.20 por Mbps. La caída de precios responde a la competencia y beneficia al mercado, pero la política pública debe considerar cómo hacer sostenibles esos niveles”, señaló.

En este contexto, el retorno sobre el capital invertido en el sector se situó en 1.1% en 2024. “El porcentaje no cambia mucho de un año a otro, porque se trata de negocios de gran escala. Pero es insostenible: el retorno mínimo debería ser de 8%”, afirmó Huamán, quien también atribuyó este resultado a las multas regulatorias, que han pasado por un proceso de hiperinflación.

“Las multas anuales promedio en el último quinquenio (2021-2025) se sitúan alrededor de S/ 150 millones, mientras que entre 2015 y 2019 promediaban S/ 25 millones; es decir, se han multiplicado por seis”, comentó.

Hoy hay más competencia que antes —señala el especialista—, por lo que el mercado tiende a autorregularse. En ese contexto, afirmó que resulta contradictorio que las multas hayan crecido en esa magnitud. “Ahí surge el problema: si los precios bajan y las multas se multiplican por seis, aparece un desafío de sostenibilidad”, aseveró.

Multas en telecom ya equivalen al aporte de operadoras al FITEL

Según el informe, el monto de sanciones en telecomunicaciones ya equivale al aporte que realizan las operadoras al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL), destinado a reducir la brecha digital. “Los operadores aportan al FITEL el 1% de sus ingresos, unos S/ 150 millones, un monto similar al que se paga en multas; en la práctica, es como un aporte adicional”, explicó.

A partir de esa equivalencia, Huamán sostiene que estos recursos podrían destinarse a ampliar la conectividad en zonas rurales. “Por ejemplo, la inversión requerida por centro poblado es de S/ 450,000, lo que permitiría que unas 300 localidades rurales accedan a internet si no existiera esta anomalía regulatoria”, afirmó.

A pesar de este escenario, los compromisos obligatorios de inversión (COI) asumidos por los operadores móviles tras la adjudicación de 400 MHz en la banda de 3.5 GHz —100 MHz por operador— para el despliegue de redes 5G entre 2026 y 2029 ascienden a S/ 1,700 millones, lo que implica un promedio anual de S/ 425 millones desde este año.

“Los operadores del sector invertirán en total S/ 3,000 millones o más cada año. La mayor parte se destinará al despliegue de 5G, mientras que las inversiones en 4G se mantendrán estables por tratarse de un servicio maduro. A ello se suma la expansión de la fibra óptica al hogar, ya que aún quedan hogares por conectar con esta tecnología”, indicó.