En en setiembre 2025 el MTC concluyó el proceso de asignación de la banda 3.5 GHz para el despliegue de redes y servicios 5G en el país durante el 2026. (Foto: Difusión)
En en setiembre 2025 el MTC concluyó el proceso de asignación de la banda 3.5 GHz para el despliegue de redes y servicios 5G en el país durante el 2026. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
mailEdgar Velito

El mercado de telecomunicaciones en Perú atraviesa cambios en su estructura y en la dinámica de competencia, con mayor presencia de nuevos operadores y el avance de la fibra óptica al hogar. Según un reciente informe de DN Consultores, el sector enfrenta presiones en sus ingresos y en el entorno regulatorio, mientras mantiene compromisos de inversión vinculados al despliegue de nuevas tecnologías y a la expansión de la conectividad.

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