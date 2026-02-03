El gerente general de Waoo, Jean Carlo Sigarrostegui Peñafiel, explicó que la empresa viene dejando atrás su enfoque tradicional centrado en la venta de internet.

“Hemos comenzado a pasar de un modelo netamente de venta de internet a uno más disruptivo, apalancado en automatizaciones con inteligencia artificial y mejoras de procesos”, señaló.

Según el ejecutivo, el objetivo es ir más allá de competir solo en velocidad o precio. “El cambio no debería orientarse solo a darte más megas o bajar el precio, sino a brindar una experiencia completa a nuestros clientes”, afirmó a Gestión.

Balance de operaciones de Waoo

En términos de desempeño, 2025 marcó un punto de quiebre para Waoo. “Hemos crecido aproximadamente 50% tanto en abonados como en ingresos”, indicó Sigarrostegui.

No obstante, remarcó que el foco no estuvo únicamente en los números. “Más allá del crecimiento, hemos preparado a la empresa para ser más eficiente y ofrecer una mejor experiencia, desde la captación hasta la atención del cliente”, agregó.

Uno de los pilares de esta evolución fue la consolidación de alianzas con redes neutrales. El ejecutivo afirmó que la compañía ya opera plenamente con Pangea y que ha cerrado acuerdos con otras dos grandes redes neutrales de fibra óptica , cuyos nombres aún no pueden hacerse públicos. “Estas alianzas nos permitirán maximizar nuestra cobertura y llegar no solo a más zonas de Lima, sino también a provincias”, sostuvo.

La expansión a nuevas zonas

Como resultado de estos acuerdos, Waoo proyecta pasar de operar inicialmente en distritos como San Miguel, Magdalena y Pueblo Libre a contar con capacidad de atención en toda Lima Metropolitana . “Literalmente podemos atender en todos los distritos de Lima”, destacó Sigarrostegui.

En paralelo, la empresa viene reforzando su portafolio de servicios. “A la conectividad le estamos agregando IPTV y servicios basados en inteligencia artificial”, adelantó.

La expansión también apunta a regiones fuera de la capital como Arequipa, Cusco y Huancayo, y evalúa su ingreso a urbes del norte. La estrategia, subrayó, es replicar en provincias el mismo estándar que en Lima. “No queremos llegar a probar, sino ofrecer un servicio como si el cliente estuviera en Lima: con la misma calidad, beneficios y precios”, dijo.

En el norte, la compañía proyecta su desembarco en Piura, Trujillo, Chiclayo y Chimbote , plazas que considera preparadas para sostener una mayor oferta de conectividad. “Hemos visto que, si bien la oferta ha crecido, todavía existen brechas en aspectos clave como la atención al cliente y los servicios de valor agregado”, sostuvo.

Waoo alista su llegada a ciudades como Arequipa, Cusco, Huancayo y urbes del norte, con la meta de operar en al menos ocho regiones adicionales en 2026. Foto: Andina.

Waoo y su salto al segmento corporativo

De cara a 2026, Waoo se prepara para una nueva etapa centrada en despliegue operativo de los acuerdos suscritos, así como en el fortalecimiento financiero y diversificación hacia el mercado empresarial. “El 2026 será el año del despliegue. Todo lo que hemos trabajado en alianzas, acuerdos y tecnología empezará a ejecutarse con mayor fuerza”, anotó Sigarrostegui.

La meta, añadió, es mantener el dinamismo del 2025. “Esperamos nuevamente un crecimiento de al menos 50% y avanzar con nuevos servicios”, remarcó.

Uno de los ejes será el ingreso al segmento corporativo. Para lograrlo, el ejecutivo contó que la compañía viene cerrando una alianza con una firma especializada en servicios B2B, lo que le permitirá complementar su experiencia en el negocio residencial. “Ellos ganan una marca fuerte en el segmento hogar y nosotros incorporamos su experiencia en servicios para empresas”, detalló.

Esta sinergia, añadió, permitirá mejorar la eficiencia operativa, ampliar el portafolio y fortalecer la propuesta de valor en nuevas plazas. “Cuando llegamos a una ciudad no solo hay hogares, también hay negocios. Tener una oferta para ambos segmentos nos permite un despliegue más sólido”, indicó.

El foco no estará en las grandes corporaciones, sino en un segmento menos atendido. “ Nuestro enfoque serán las pymes y pequeñas empresas , que muchas veces han sido relegadas por los grandes operadores. Queremos desarrollar un producto bien estructurado para ese segmento, que es clave para el país”, remarcó.

El despliegue de esta nueva unidad de negocio iniciaría entre el primer y segundo trimestre de 2026 , una vez se concrete formalmente la alianza.

En paralelo, la compañía evalúa el ingreso de nuevos inversionistas para acelerar su crecimiento. Según detalló Sigarrostegui, se trata de un fondo de inversión extranjero con interés en el sector telecomunicaciones en el Perú. “Estamos conversando con inversionistas que podrían inyectar entre US$ 5 millones y US$ 10 millones para fortalecer el desarrollo de servicios de valor agregado, principalmente en inteligencia artificial”, precisó.

Estos recursos, explicó, se destinarían a robustecer la oferta digital de la empresa. “Queremos ir más allá de internet y televisión. Apuntamos a servicios diferenciados y personalizados, donde cada cliente tenga una propuesta adaptada a sus necesidades”, expresó.

El esquema que se evalúa contempla inicialmente una inyección de capital estructurada como financiamiento, con la posibilidad de que a futuro se convierta en participación accionaria. “Es un modelo que permite compartir el riesgo y evaluar el crecimiento antes de dar un siguiente paso societario”, subrayó.

Waoo evalúa alianzas con proveedores de satélites de órbita baja para llevar internet de mayor calidad a zonas remotas como Iquitos. Foto: Andina.

¿Internet satelital?

De otro lado, Waoo no prevé necesariamente un nuevo acuerdo con una red neutral tradicional para este año, pues con las alianzas actuales considera que puede alcanzar cobertura a nivel nacional. Sin embargo, sí evalúa un nuevo tipo de convenio tecnológico orientado a zonas de difícil acceso.

“Con los acuerdos que tenemos hoy ya podemos cubrir prácticamente todo el país, pero nosotros venimos de la selva, de Iquitos, que es nuestra base. Sabemos lo aislada que es esa ciudad en términos de conectividad”, anotó Sigarrostegui.

En ese contexto, Waoo mantiene conversaciones para establecer alianzas con operadores de satélites de órbita baja (LEO), tecnología que permite ofrecer internet con menor latencia y mayor estabilidad en localidades remotas frente a los sistemas satelitales tradicionales . “Estamos buscando una interacción neutral, pero esta vez a través de satélites de órbita baja, para poder atender Iquitos y otras ciudades alejadas con un servicio de alta calidad”, detalló.

De concretarse, este despliegue podría beneficiar directamente a más de 800,000 personas en Iquitos y zonas cercanas. “Estamos muy comprometidos con llevar un servicio de altísima calidad a una población que necesita mejorar su acceso a internet”, remarcó.

En paralelo, la compañía mantiene su hoja de ruta de expansión territorial. “Esperamos abrir al menos ocho regiones adicionales, aparte de Lima, y cerrar 2026 con clientes ya posicionados en esas zonas”, precisó.

Añadió que, de concretarse el ingreso de nuevos inversionistas al grupo empresarial —que incluye operaciones como Telecable Iquitos y Telecable Chanchamayo—, el ritmo de crecimiento podría acelerarse.