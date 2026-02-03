La expansión de la fibra óptica impulsó el crecimiento del internet fijo en el Perú, tecnología que ya representa el 81% de las conexiones de ese mercado.
A setiembre de 2025, las conexiones de internet fijo con esta tecnología aumentaron 24% en Perú, alcanzando los 3.47 millones. En tanto, la fibra óptica se consolidó como el principal medio de acceso a internet fijo, al representar el 81% del total de conexiones del mercado. En este contexto de expansión, una de las empresas que ha capitalizado este dinamismo es Waoo, firma peruana nacida en la selva que brinda servicios de telecomunicaciones desde 2020. De cara a 2026, la compañía se prepara para una nueva etapa de crecimiento. ¿Cuáles son sus planes?

