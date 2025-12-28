Osiptel dio a conocer los resultados de su evaluación del servicio de Internet móvil en noviembre. (Foto: Difusión)
Osiptel dio a conocer los resultados de su evaluación del servicio de Internet móvil en noviembre. (Foto: Difusión)
En noviembre, la en redes 4G a nivel nacional alcanzó los 12.72 megabits por segundo (Mbps), igualando el desempeño reportado en octubre, informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

El análisis por regiones mostró que Tumbes (14.27 Mbps) tuvo el mejor promedio de velocidad de descarga a nivel nacional, seguido de Callao (13.49 Mbps) y Lima (13.04 Mbps).

En tanto, Tacna (12.29 Mbps), Ayacucho (12.23 Mbps) y Loreto (11.84 Mbps) registraron los desempeños más bajos, según reportó el mencionado organismo regulador.

Internet, velocidad promedio de descarga por regiones, fuente Osiptel
Evaluación por empresas operadoras

Osiptel refirió que la evaluación por empresas operadoras evidenció que Claro tuvo una velocidad promedio de descarga de 13.20 Mbps, seguida de Entel (12.78 Mbps), Bitel (12.63 Mbps) y Movistar (11.91 Mbps).

Esa data, refirió, está contenida en la herramienta digital Checa tu internet móvil en el portal web de Osiptel, que emplea metodología basada en la medición de la experiencia de usuario.

Indicadores de Internet móvil por operador en noviembre del 2025. fuente Osiptel
Indicadores de Internet móvil por operador en noviembre del 2025. fuente Osiptel

En lo que se refiere al indicador de latencia, la entidad señaló que se registró un promedio nacional de 54.58 milisegundos (ms), mejorando lo registrado en octubre (55.23 ms).

“Aunque suele confundirse con la velocidad, este factor provoca que los videos vistos en el celular o las videollamadas se reproduzcan con mayor o menor demora. A menor retardo, mejor desempeño”, anotó.

Evaluación del tiempo de cobertura

Respecto al se registró un promedio de 92.89 %, lo que representó una mejora respecto al promedio de octubre (92.76 %).

“Es decir, los usuarios estuvieron conectados a una red 4G en este tiempo, lo que significaría una mejor experiencia en navegación de diversos contenidos en ese periodo en dicha tecnología”, apuntó.

En tanto, señaló, el indicador de pérdida de paquetes de datos (cuyo mal desempeño puede ocasionar la interrupción de alguna sesión de datos o que recibamos o enviemos información con retrasos, intermitencia o de manera incompleta), registró un promedio de 0.75 % a nivel nacional, mejorando el promedio del mes previo (0.78 %).

Finalmente, el indicador de velocidad de subida tuvo un promedio nacional de 2.94 Mbps, por debajo de la media conseguida en octubre (3.04 Mbps).

Respecto al promedio ponderado de todos los indicadores en redes 4G (velocidad de subida y bajada, latencia, pérdida de paquetes y tiempo de cobertura), en noviembre, este se situó en 78.83 %; siendo Entel (80.27 %) la operadora mejor ubicada en el ranking de calidad de internet móvil, seguida de Claro (79.35 %), Bitel (78.26 %) y Movistar (77.02 %).

