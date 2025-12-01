Uno de los problemas que el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ha identificado en la contratación de líneas telefónicas móviles es la existencia de registros inconsistentes, es decir con datos del abonado contratante que no coinciden con la información de Reniec, Migraciones, ni de Relaciones Exteriores.

Tatiana Piccini, directora de Atención y Protección del Usuario del Osiptel, dijo a Andina que las inconsistencias se producen sobre todo en los contratos que realizan los ciudadanos extranjeros.

Esta situación obligó a la entidad regulatoria a establecer un proceso sumario para dar de baja a los servicios públicos móviles con registros inconsistentes. Este procedimiento dura apenas cinco días, tiempo durante el cual se dará opción a los titulares de las líneas a regularizar sus datos; de lo contrario, se suspenderán o darán de baja los servicios contratados con datos erróneos.

Para ilustrar en qué consisten estos datos inconsistentes, Osiptel explicó que algunos registros presentan nombres y apellidos incoherentes, “tales como palabras soeces, números, letras, o palabras sin sentido”; además de un tipo de documento de identidad que no corresponde a una persona extranjera, entre otros.

“Esta situación trae consigo que se encuentren activos servicios públicos móviles respecto de los cuales no se puede determinar quién es el titular o por cuanto se encuentran registrados con datos inconsistentes”, señaló Osiptel en un análisis de impacto sobre medidas regulatorias temporales para fortalecer la seguridad en la contratación de líneas móviles.

La responsabilidad de las operadoras móviles

En dicho documento, Osiptel sostiene que la responsabilidad de identificar plenamente a los abonados de los servicios públicos de telecomunicaciones “recae exclusivamente en las empresas operadoras” y precisa que éstas “deben implementar mecanismos efectivos para validar la información y prevenir irregularidades en el registro de abonados”.

“Las empresas operadoras, al no garantizar mecanismos de identificación adecuados en el proceso de contratación de los servicios públicos móviles, facilitarían la comisión de potenciales delitos”, precisa Osiptel.

El documento oficial incluye los resultados del último cotejo que hizo Osiptel para validar la información del registro de abonados extranjeros de las empresas de telefonía con la base de datos de Migraciones (cuadro). El resultado dejó en evidencia que, de las 309,454 líneas con información inconsistente y error material, Bitel es la que más incidencias presenta.

“Bitel es la empresa con la mayor cantidad de información inconsistente (52%) y error material (22%) en comparación con las empresas Entel, Guinea, Claro e Integratel (exMovistar)”, precisó la entidad y subrayó que “esta situación es altamente riesgosa para la seguridad de los ciudadanos”.

En setiembre último, la empresa Bitel informó que sumó cerca de un millón de nuevas líneas móviles, alcanzando una participación de 23.4% y consolidándose como el segundo operador móvil del país, solo detrás de Claro (34.1%), pero superando a Integratel (23%) y Entel (19.2%). En 2024, la participación de Bitel era de 17.95% en el mercado nacional.



