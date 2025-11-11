En medio del incremento de la inseguridad en el país, desde el Ministerio Público insistieron en la necesidad de regular la venta irregular de chips en las calles, modalidad que facilita la exposición de datos personales para su uso con fines ilícitos, así como para extorsionar.

En diálogo con RPP, el coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, consideró que las empresas de telefonía podrían tener responsabilidad penal si no abordan esta problemática.

Para no cargar con esta responsabilidad, el fiscal sugirió que estas empresas deben contar con un protocolo de prevención de venta indiscriminada de estos aparatos. Es más, recordó que dicha solicitud fue alcanzada durante una reciente reunión con los responsables de estas compañías en el Ministerio del Interior.

“Lamentablemente, las empresas de teléfonos, todas, venden los chips como si fueran caramelos y eso es gravísimo”, cuestionó esta mañana Chávez.

Recordó el reciente caso del docente del Centro de Educación Técnico Productiva del penal de varones de Socabaya (Arequipa), Rubén Víctor Reynoso Gonzales, quien fue intervenido por el INPE tras intentar ingresar a dicho recinto 55 chips escondidos en un reloj de mano.

“¿Dónde los compró? O sea, ¿usted va a cualquier sitio y compra chips y las empresas no se responsabilizan por eso? Yo creo que aquí también, dentro de esta estrategia, se tiene que llamar a las empresas y decirles ‘oigan, tengan cuidado’, porque las empresas tienen que también ser responsables, no solamente civil, sino también penalmente por estos temas”, remarcó.

“Para que no tengan responsabilidades penales, estas empresas deben tener un protocolo de prevención. Si ustedes no lo tienen, entonces van a tener que responder penalmente. No es justo que estemos todos los días viendo cómo a través de los celulares nos estén amenazando o extorsionando. Y cambian un chip, no puede ser que una persona tenga 100 chips, eso es inimaginable”, agregó.

“HAY MUCHOS INTERESES DE POR MEDIO”

Esta mañana, el Gobierno publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo que aprueba disposiciones adicionales sobre la modificatoria de la Ley de Delitos Informáticos y el Código Penal. De esta manera, se dispuso que el Osiptel brindará a la Policía Nacional del Perú (PNP), Ministerio Público y Poder Judicial el acceso en línea a la información sobre el proceso de venta, contratación y activación de los servicios públicos móviles reportados por las empresas de telefonía.

Dicha información incluye la trazabilidad de los procesos señalados, la ruta del chip y la identificación de todos aquellos que participaron en cada secuencia del proceso.

Al respecto, Chávez Cotrina saludó esta medida, al considerar que se debe frenar la venta ambulatoria de chips. Explicó que esto ha convertido a los teléfonos celulares “en un arma” para las organizaciones criminales.

“Es una norma que felicitamos valientemente porque hay muchos intereses de por medio, pero creo que no podemos seguir en manos de la criminalidad y si hay que tomar medidas tan duras, hay que tomarlas”, sostuvo.

Al ser consultado por qué tipo de intereses estarían detrás de esta actividad ilícita, dijo que son “económicos”.

“Lamentablemente en esta venta de chips hay alguien que está ganando muchísimo dinero en forma ambulatoria. Entonces, obviamente, al salir estas normas, le van a quitar un gran negocio”, apuntó.



