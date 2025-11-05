Checa tu línea de Osiptel. (Foto: Difusión)
El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) recomienda a la ciudadanía que pueden usar la herramienta digital Checa tus líneas,

Para utilizar la herramienta, los usuarios deben entrar al sitio , seleccionar el tipo de documento con el que desean hacer la consulta (DNI, carné de extranjería, pasaporte, RUC, entre otros) e ingresar el número que corresponda.

Tras hacer un clic en “Consultar”, mostrará tres columnas: la modalidad de contrato (prepago, pospago o control), los números móviles a nombre del usuario (con los últimos cuatro dígitos ocultos) y el nombre de la operadora.

LEA TAMBIÉN: Osiptel: uso de internet para banca móvil se triplicó en dos años

Si el usuario detecta líneas móviles que no reconoce, puede presentar un reclamo a (teléfono, página web o de forma presencial).

La empresa operadora tiene un plazo de 20 días hábiles para responder y deberá notificar al usuario dentro de los 5 días hábiles siguientes, según lo haya solicitado al momento de reclamar, a su correo electrónico o a la dirección física.

Además, la plataforma de Checa tus líneas, cuenta con un formulario en el cual el usuario puede reportar los inconvenientes que tiene con las líneas que figuran registradas a su nombre.

El Osiptel recibirá la información y orientará al ciudadano sobre los pasos a seguir para resolver la situación.

En caso desee hacer alguna consulta o presente un problema con la prestación de sus servicios de telefonía fija o móvil, TV cable o internet, puede llamar al Osiptel través de su FonoAyuda 1844 gratuito, o escribir al correo electrónico usuarios@osiptel.gob.pe.

También tiene la opción de acudir a sus oficinas desplegadas en distintos puntos de los departamentos y algunos distritos de Lima y Callao.

