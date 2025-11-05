El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) recomienda a la ciudadanía que pueden usar la herramienta digital Checa tus líneas, para verificar de manera sencilla cuántas líneas móviles están registradas bajo su nombre y evitar la suplantación de identidad.

Para utilizar la herramienta, los usuarios deben entrar al sitio web, seleccionar el tipo de documento con el que desean hacer la consulta (DNI, carné de extranjería, pasaporte, RUC, entre otros) e ingresar el número que corresponda.

Tras hacer un clic en “Consultar”, mostrará tres columnas: la modalidad de contrato (prepago, pospago o control), los números móviles a nombre del usuario (con los últimos cuatro dígitos ocultos) y el nombre de la operadora.

Si el usuario detecta líneas móviles que no reconoce, puede presentar un reclamo por contratación no solicitada a la empresa a través de sus canales de atención establecidos por la operadora (teléfono, página web o de forma presencial).

La empresa operadora tiene un plazo de 20 días hábiles para responder y deberá notificar al usuario dentro de los 5 días hábiles siguientes, según lo haya solicitado al momento de reclamar, a su correo electrónico o a la dirección física.

Además, la plataforma de Checa tus líneas, cuenta con un formulario en el cual el usuario puede reportar los inconvenientes que tiene con las líneas que figuran registradas a su nombre.

El Osiptel recibirá la información y orientará al ciudadano sobre los pasos a seguir para resolver la situación.

En caso desee hacer alguna consulta o presente un problema con la prestación de sus servicios de telefonía fija o móvil, TV cable o internet, puede llamar al Osiptel través de su FonoAyuda 1844 gratuito, o escribir al correo electrónico usuarios@osiptel.gob.pe.

También tiene la opción de acudir a sus oficinas desplegadas en distintos puntos de los departamentos y algunos distritos de Lima y Callao.