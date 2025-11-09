PNP refuerza vigilancia policial en Embajada de México tras salida de encargada de negocios. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

tras la salida del territorio peruano de Karla Tatiana Ornelas, encargada de negocios mexicana.

En las inmediaciones del lugar, se han incrementado la cantidad de efectivos policiales respecto a días anteriores, quienes se encuentran destinados a proteger la seguridad de la zona, según indicó RPP.

Durante la madrugada del domingo, un vehículo negro con placa correspondiente al Ministerio del Interior (Mininter) llegó a la residencia en San Isidro, pero se retiró en la mañana.

LEA TAMBIÉN: José Jerí: Betssy Chávez no viajará a México, no hay plazo para que Perú defina salvoconducto

Pasadas las horas, específicamente al mediodía, dos comandantes de la Policía Nacional llegaron en un auto oficial para observar y conocer el trabajo de los agentes en la zona, según informaron fuentes policiales.

LEA TAMBIÉN: Fiscal Zoraida Ávalos solicita prisión preventiva para Betssy Chávez

Cabe recordar que, desde el 3 de noviembre, en un plazo perentorio.

La cantidad de efectivo policiales se ha incrementado en la zona, respecto a días anteriores. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
