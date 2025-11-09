La Policía Nacional del Perú (PNP) intensificó la seguridad y vigilancia en la embajada de México en Perú tras la salida del territorio peruano de Karla Tatiana Ornelas, encargada de negocios mexicana.

En las inmediaciones del lugar, se han incrementado la cantidad de efectivos policiales respecto a días anteriores, quienes se encuentran destinados a proteger la seguridad de la zona, según indicó RPP.

Durante la madrugada del domingo, un vehículo negro con placa correspondiente al Ministerio del Interior (Mininter) llegó a la residencia en San Isidro, pero se retiró en la mañana.

Pasadas las horas, específicamente al mediodía, dos comandantes de la Policía Nacional llegaron en un auto oficial para observar y conocer el trabajo de los agentes en la zona, según informaron fuentes policiales.

LEA TAMBIÉN: Fiscal Zoraida Ávalos solicita prisión preventiva para Betssy Chávez

Cabe recordar que, desde el 3 de noviembre, Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros, permanece en la embajada luego de recibir asilo diplomático del gobierno de México, lo que llevó a Perú a romper relaciones con el país y exigir que Ornelas que abandone territorio nacional en un plazo perentorio.