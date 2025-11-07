La fiscal Ávalos sostuvo que estos incumplimientos ocurrieron incluso antes de que Chávez solicitara asilo político en México. Foto: GEC.
La fiscal Ávalos sostuvo que estos incumplimientos ocurrieron incluso antes de que Chávez solicitara asilo político en México. Foto: GEC.
La fiscal suprema solicitó al Poder Judicial revocar la medida de comparecencia con restricciones impuesta a la ex primera ministra y dictar prisión preventiva en su contra.

El requerimiento fue presentado ante el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien programó la audiencia para el lunes 13 de noviembre a las 9:00 a.m.

LEA TAMBIÉN: Castillo critica a Jerí por romper relaciones con México: Es un acto irresponsable y mezquino

Según el documento de la Fiscalía, que debía seguir como parte de su comparecencia. Entre los señalamientos figura su inasistencia a tres controles biométricos obligatorios (29 de septiembre, 27 de octubre y 3 de noviembre) y a cuatro audiencias del juicio oral que enfrenta por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

La fiscal Ávalos sostuvo que estos incumplimientos ocurrieron incluso antes de que Chávez solicitara asilo político en , y que la medida de comparecencia con restricciones ha resultado insuficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones judiciales. Por ello, consideró que corresponde la imposición de prisión preventiva como medida “adecuada y proporcional a la gravedad del caso”.

LEA TAMBIÉN: José Jerí no prevé que situación con México afecte las relaciones comerciales

Actualmente, permanece en la residencia de la Embajada de México en Lima, desde donde solicitó asilo alegando persecución judicial. Cabe recordar que Chávez estuvo bajo prisión preventiva en 2023, pero el Tribunal Constitucional anuló la medida por vencimiento del plazo, tras lo cual se le dictó comparecencia con restricciones y se le impusieron reglas de conducta.

El juez supremo Juan Carlos Checkley deberá evaluar si los incumplimientos atribuibles a Chávez justifican la revocatoria de la medida actual y su reemplazo por prisión preventiva.

