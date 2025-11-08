El presidente de la República, José Jerí, afirmó este viernes que la ex primera ministra Betssy Chávez no podrá salir del país hacia México mientras el Gobierno no resuelva el pedido de salvoconducto presentado por dicho Estado.

En declaraciones a la prensa, Jerí indicó que el Ejecutivo mantiene en evaluación la solicitud diplomática y que, por el momento, no emitirá un pronunciamiento definitivo.

“Lo que estamos haciendo es no pronunciarnos todavía sobre el tema del salvoconducto. Nosotros reconocemos los tratados internacionales, sabemos las obligaciones y también los defectos que tiene el sistema internacional, por eso el canciller ha hecho un pronunciamiento con la propuesta de modificar [la Convención de Caracas] para que no se tergiverse la figura del asilo”, señaló el mandatario.

El jefe de Estado explicó que, al no haberse otorgado el salvoconducto, la ex presidenta del Consejo de Ministros no puede abandonar el territorio peruano.

“Lo que se entiende es que no nos vamos a pronunciar en este momento sobre ello y, en consecuencia, al no otorgarse el salvoconducto, no puede viajar a México. El efecto práctico es ese” , precisó.

El presidente José Jerí afirmó que el Gobierno no tiene un plazo para responder sobre el pedido de salvoconducto a favor de Betssy Chávez.

Consultado sobre los plazos para emitir una respuesta definitiva, Jerí subrayó que el Gobierno no tiene obligación de fijar una fecha determinada para pronunciarse.

“No tenemos la obligación de decir que mañana o pasado. Mientras tanto, está en la embajada y seguirá ahí, no podrá desplazarse ni viajar a México, el tiempo que sea pertinente y que el Gobierno del Perú determine”, indicó.

El pronunciamiento del presidente ocurre luego de que la Cancillería informara que dará a conocer el resultado del pedido de salvoconducto tras realizar consultas con otros países de la Organización de Estados Americanos (OEA). En su comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su preocupación por lo que considera un uso indebido del derecho de asilo, al haberse otorgado en los últimos años a personas que no sufren persecución política en Estados democráticos.

Respecto a la encargada de la embajada mexicana en Lima, Karla Ornelas, el presidente Jerí manifestó que la Cancillería “maneja la información técnica” y es la responsable de dar seguimiento a las disposiciones establecidas en este proceso.