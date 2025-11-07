El informe final que recomienda denunciar constitucionalmente e inhabilitar por diez años a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, se debatirá y votará en el pleno del Congreso que se realizará el miércoles 19 del presente mes.

Según el primer el vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi, así lo acordó el Consejo Directivo del Parlamento que se reunió este mediodía.

“El Consejo Directivo ha acordado hoy que la próxima semana, después de la de representación (que será la semana que viene), el miércoles a las tres de la tarde se va a discutir en el pleno del Congreso la situación de la señora Betssy Chávez“, afirmó en declaraciones a los medios.

Sostuvo que en esa fecha se debatirá el informe final aprobado hoy por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) y que recomienda acusar constitucionalmente e inhabilitar por 10 años para toda función pública a la expremier por su participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

El encargado de la presidencia del Parlamento explicó que para el 19 de este mes se citará a Betssy Chávez y a su defensa legal para que realicen sus descargos, mientras que el informe final será sustentado por la presidenta de la SAC, la congresista Lady Camones APP).

Rospigliosi también informó que se acordó que el tiempo de debate será de una hora, el cual será distribuido de forma proporcional entre los grupos parlamentarios.

Según la acusación constitucional la expremier del gobierno de Pedro Castillo, habría infringido los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política del Estado.

De otro lado, el Consejo Directivo también decidió incorporar a la Orden del Día 86 dictámenes de diversas comisiones ordinarias, 15 dictamen que recomiendan la insistencia y uno que plantea allanarse a las observaciones del Poder Ejecutivo.