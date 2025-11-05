A 5 meses de las elecciones generales de abril del 2026, el presidente del partido Acción Popular (AP), Julio Chávez Chiong, pidió licencia en su cargo para poder ser precandidato en los comicios primarios a realizarse a fines de este mes.

En una carta enviada al secretario general de AP, Juan Abad Cabrera, recordó que el Comité Nacional Electoral de su partido declaró admitida su plancha presidencial.

“Es por ello que solicito la licencia de mis funciones como presidente de Acción Popular hasta el 7 de diciembre del 2025, con la finalidad de garantizar unas elecciones transparentes y en igualdad de condiciones con los demás correligionarios que participan de este proceso interno”, se lee en el texto.

Como se recuerda, en las elecciones primarias que se realizarán a fines de noviembre e inicios de diciembre los partidos definirán a los candidatos para la Presidencia de la República, cámaras de diputados y senadores y para el Parlamento Andino, en las elecciones generales del 2026.

LOS OTROS PRECANDIDATOS EN ACCIÓN POPULAR

El partido de la ‘lampa’ inscribió seis planchas presidenciales que competirán en las elecciones primarias.

Además de Chávez Chiong, los otros precandidatos en Acción Popular son Alfredo Barnechea, quien fue excandidato presidencial en los comicios del 2016 y excongresista, el exlegislador Víctor García Belaunde y el actual vocero parlamentario Edwin Martínez.

La lista se completa con Erwin Pinedo e Higinio Torres. El primero postuló anteriormente a la alcaldía de San Borja, mientras que el segundo es economista y militante.