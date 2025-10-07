Maricarmen Alva retornó a la bancada de Acción Popular tras varios años de permanecer como no agrupada. Foto: Jorge Cerdán/GEC
Maricarmen Alva retornó a la bancada de Acción Popular tras varios años de permanecer como no agrupada. Foto: Jorge Cerdán/GEC
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Un día después que el plenario nacional de otorgara un plazo de 48 horas a los congresistas de su bancada para que renuncien, estos presentaron su dimisión respectiva y, a las pocas horas, conformaron un nuevo grupo parlamentario, con dos rostros conocidos.

Se trata de los legisladores y , quienes oficialmente retornaron a la bancada de Acción Popular.

En tanto, , quien registra varias investigaciones, oficialmente quedó fuera del grupo parlamentario.

De esta manera, la nueva bancada del partido de la lampa tendrá un total de 10 miembros. Estos son: Carlos Alva Rojas, Luis Aragón, Ilich López, Silvia Monteza, Juan Carlos Mori, Hilda Portero, Wilson Soto, Elvis Vergara, Maricarmen Alva y Pedro Martínez.

¿QUIÉNES SERÁN LOS NUEVOS VOCEROS?

En diálogo con RPP, informó que, por mayoría, se acordó que Martínez sea el nuevo vocero de la bancada, en reemplazo de Alva. En tanto, Maricarmen Alva y Silvia Monteza ocuparán el cargo de voceras alternas.

Cabe precisar que Martínez había sido expulsado de la bancada en junio de este año por la Secretaría Nacional de Disciplina. Esto, debido a su voto a favor de la reelección de gobernadores y alcaldes en el Pleno, una postura en contra a la decisión en bloque que tenía AP sobre dicha iniciativa.

“El vocero tiene que asumir, como tal, que ya no puede presentar o proponer o debatir, o mucho menos defender una posición como congresista, sino más bien como vocero de la bancada”, dijo al ser consultado por la postura que ahora deberá tener Martínez como portavoz del grupo.

Finalmente, remarcó que seguirá presidiendo tanto la comisión de Fiscalización como la Ética. “Bueno, es la sentencia”, sostuvo.

