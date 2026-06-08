La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó que el terremoto de magnitud 7.8 Mw que se sintió este domingo en Filipinas y Japón afecte las costas peruanas.

De acuerdo a un comunicado publicado en su cuenta de X, la institución descartó que el fenómeno natural genere un tsunami en el litoral peruano.

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INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

07-06-26 18:37:40

Magnitud: 7.8 Mw

Referencia: 24 km WSW of Burias, Philippines

Profundidad: 35.00 km

Fuente: USGS pic.twitter.com/pnSGcpI1rA — Hidrografía Perú (@DHN_peru) June 8, 2026

De acuerdo a reportes locales, el fuerte movimiento generó el fallecimiento de tres personas y al menos cinco resultaron heridas, según información preliminar. Además, la BBC informó que 37 edificios tienen daños.

El terremoto que sacudió la isla de Mindanao ocurrió alrededor de las 7:38 am (hora local de Filipinas). Además, se han registrado múltiples réplicas desde el sismo inicial que oscilan entre magnitudes de 1,3 y 6,7.

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Según información de agencias, el Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el epicentro se ubicó a 24.7 kilómetros (15.3 millas) al oeste-suroeste de Burias, Filipinas, y tuvo una profundidad de 35 kilómetros (22 millas).

En tanto, fue el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) el que emitió la alerta de tsunami y pidió a las personas que viven en zonas costeras que evacúen.