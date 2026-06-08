Terremoto en Filipinas de magnitud 7,8 con alerta de tsunami en esa parte del mundo. (USGS).
Terremoto en Filipinas de magnitud 7,8 con alerta de tsunami en esa parte del mundo. (USGS).
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La Dirección de Hidrografía y Navegación de la descartó que el terremoto de magnitud 7.8 Mw que se sintió este domingo en Filipinas y Japón afecte las costas peruanas.

De acuerdo a un comunicado publicado en su cuenta de X, la institución

De acuerdo a reportes locales, el fuerte movimiento generó el fallecimiento de tres personas y al menos cinco resultaron heridas, según información preliminar. Además, la BBC informó que 37 edificios tienen daños.

El terremoto que sacudió la isla de Mindanao ocurrió alrededor de las 7:38 am (hora local de Filipinas). Además, se han registrado múltiples réplicas desde el sismo inicial que oscilan entre magnitudes de 1,3 y 6,7.

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Según información de agencias, el Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el epicentro se ubicó a 24.7 kilómetros (15.3 millas) al oeste-suroeste de Burias, Filipinas, y tuvo una profundidad de 35 kilómetros (22 millas).

En tanto, fue el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) el que emitió la alerta de tsunami y pidió a las personas que viven en zonas costeras que evacúen.

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