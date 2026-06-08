Residentes hacen fila para recibir alimentos en La Paz el 3 de junio.
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Agencia Bloomberg
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La ola de protestas en Bolivia está frenando los planes del nuevo gobierno de usar capital extranjero para acceder a la vasta riqueza mineral del país.

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