La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) anunció la instalación del Grupo de Trabajo Multisectorial denominado “La Ruta de León”, una iniciativa estratégica orientada a impulsar el desarrollo territorial y sostenible en Piura, Lambayeque, La Libertad y Callao, teritorios que formaron parte de la vida del papa León XIV en Perú.

Por ello, para la ejecución de estos proyectos, el Gobierno dispuso una inversión estimada de S/ 1,817 millones para brechas sociales y potenciar el turismo religioso en estas cuatro regiones del país.

Según indicó la PCM, del total de intervenciones, 31 corresponden al sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, 13 a Ambiente, 6 a Transportes y Comunicaciones y a Interior, 3 a Salud y 4 a Cultura.

El viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Fidel Pintado, quien preside el grupo de trabajo, señaló que este espacio de coordinación mantendrá una articulación en varios niveles con un enfoque estrictamente territorial.

“Estamos poniendo en valor tres iglesias históricas y trabajando para ofrecer un camino allanado a la llegada del Santo Padre, lo que traerá un mensaje de paz y solidaridad”, indicó el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo.

Por su parte, el gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, indicó la importancia de que este grupo multisectorial tenga un carácter ejecutivo para que los diversos proyectos de infraestructura y servicios identificados en “La Ruta de León” se realicen y sean sostenibles en el tiempo en beneficio de la población de las regiones involucradas.

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En tanto, la alcaldesa provincial de Chiclayo, Janet Cubas, aseguró que continuará trabajando con optimismo destacando el empuje y labor que vienen realizando las autoridades locales y regionales de Lambayeque, así como la población de su ciudad ante la llegada del primado de la Iglesia Católica el próximo mes de noviembre.

Finalmente, tras la instalación de este grupo de trabajo, se acordó que las sesiones ordinarias se realizarán de manera mensual, y las extraordinarias en cualquier momento que decidan sus integrantes.

Asimismo, se reafirmó el compromiso de todos sus miembros de brindar el apoyo necesario para cumplir los objetivos este espacio estratégico.