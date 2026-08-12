El papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y cuatro ciudades del Perú en noviembre. (Foto: EFE)
El papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y cuatro ciudades del Perú en noviembre. (Foto: EFE)
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Redacción Gestión
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una iniciativa estratégica orientada a impulsar el desarrollo territorial y sostenible en Piura, Lambayeque, La Libertad y Callao, teritorios que formaron parte de la vida del papa León XIV en Perú.

Por ello, para

Según indicó la PCM, del total de intervenciones, 31 corresponden al sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, 13 a Ambiente, 6 a Transportes y Comunicaciones y a Interior, 3 a Salud y 4 a Cultura.

mantendrá una articulación en varios niveles con un enfoque estrictamente territorial.

“Estamos poniendo en valor tres iglesias históricas y trabajando para ofrecer un camino allanado a la llegada del Santo Padre, lo que traerá un mensaje de paz y solidaridad”, indicó el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo.

Por su parte, se realicen y sean sostenibles en el tiempo en beneficio de la población de las regiones involucradas.

En tanto, , así como la población de su ciudad ante la llegada del primado de la Iglesia Católica el próximo mes de noviembre.

Finalmente, tras la instalación de este grupo de trabajo, se acordó que las sesiones ordinarias se realizarán de manera mensual, y las extraordinarias en cualquier momento que decidan sus integrantes.

Asimismo, se reafirmó el compromiso de todos sus miembros de brindar el apoyo necesario para cumplir los objetivos este espacio estratégico.

El total de intervenciones el Ejecutivo realizará son 67 en tres regiones del norte del país y una en la parte central. Foto: PCM
El total de intervenciones el Ejecutivo realizará son 67 en tres regiones del norte del país y una en la parte central. Foto: PCM

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