La visita del papa León XIV podría generar un movimiento económico de aproximadamente S/150 millones, señaló la alcaldesa provincial de Chiclayo, Janet Cubas, quien destacó que la llegada del santo padre representa una oportunidad histórica para dinamizar la economía y posicionar a Chiclayo como un destino turístico de alcance nacional e internacional.

El impacto se daría principalmente en los sectores de hotelería, gastronomía, comercio y artesanía, impulsando el turismo y beneficiando a miles de emprendedores y empresarios locales, apuntó.

“El regreso de nuestro Papa León XIV a su tierra, programado para el 11 de noviembre impactará en un 80% en la economía de nuestra provincia”, puntualizó, informó la Agencia Andina.

Se estima una cifra superior al millón de visitantes nacionales y extranjeros que llegarán a la Capital de la Amistad.

La burgomaestre consideró que Chiclayo será la más visitada por la labor pastoral que desarrolló el sumo pontífice, pues como Obispo de la Diócesis logró gestionar la primera planta de oxígeno durante la epidemia del Covid 19, recordó.

Como se sabe, la Diócesis de Chiclayo confirmó los principales lugares que recorrerá el papa León XIV en esta ciudad durante su visita apostólica al Perú del 11 al 17 de noviembre.

El santo padre regresará así a la diócesis donde ejerció su ministerio episcopal durante varios años.

El sumo pontífice visitará, además, la Catedral de Chiclayo, el Santuario Nuestra Señora de la Paz, la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), los distritos de Zaña; y las pampas del Parque Industrial de Reque, así como la provincia cajamarquina de Santa Cruz donde se desarrollarán los principales encuentros y celebraciones de su estancia en la región.

La diócesis señaló que el regreso de León XIV representará un momento de gran significado para el pueblo lambayecano, “que recibirá al sucesor de Pedro con fe, esperanza y espíritu de unidad”.

La visita a Chiclayo formará parte del viaje apostólico, que también incluirá las ciudades de Lima, Cusco y Pucallpa (Ucayali).

La visita a Chiclayo del papa León XIV formará parte del viaje apostólico, que también incluirá las ciudades de Lima, Cusco y Pucallpa (Ucayali). EFE/EPA/Maurizio Brambatti

Unidad de todos los peruanos

La presidenta Keiko Fujimori destacó hoy que la visita apostólica al Perú del papa León XIV, prevista para el 11 de noviembre, permitirá seguir logrando la unidad de todos los peruanos.

“Debemos prepararnos, es una visita tan linda para nuestro país. Yo sí creo es una visita que permitirá seguir logrando la unidad de todos los peruanos”, sostuvo la mandataria en una transmisión a través de sus redes sociales.

Reiteró que el país está muy contento con el anuncio del Vaticano de la visita al Perú del sumo pontífice, que además tiene la nacionalidad peruana. Precisó que en canciller Carlos Espá es el encargado de todos los detalles de esta importante visita.