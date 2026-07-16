La presidenta electa Keiko Fujimori se reunió este jueves con Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana.

En el encuentro, Fujimori Higuchi adelantó que su mandato se pondrá a disposición de la Iglesia Católica para las coordinaciones respectivas ante la visita al Perú del papa León XIV.

“Le hemos dicho también que el futuro gobierno se pone a disposición para hacer las coordinaciones y garantizar que esta visita sea larga, exitosa y que llegue a la mayor cantidad de peruanos”, dijo.

Keiko Fujimori acudió a la Conferencia Episcopal Peruana. Foto: Conferencia Episcopal Peruana

Cabe añadir que el papa León XIV arribará al Perú en la primera quincena de noviembre de este año, y su gira se prolongará por entre 8 y 10 días.

El sumo pontífice visitará las ciudades de Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa. Se prevé que también llegue a Puno e Iquitos.

La travesía del papa León XIV por el territorio peruano genera también expectativa en materia económica, a lo que el Gobierno ha dispuesto S/ 10 millones para ejecutar mejoras en las ciudades que formarían parte del tour.