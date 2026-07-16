El papa León llegará al Perú en noviembre de este año, y se espera que su visita dure hasta 10 días. Composición: Gestión
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Redacción Gestión
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se reunió este jueves con Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana.

En el encuentro, Fujimori Higuchi adelantó que su mandato se pondrá a disposición de la Iglesia Católica para las coordinaciones respectivas ante la visita al Perú del papa León XIV.

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“Le hemos dicho también que el futuro gobierno se pone a disposición para hacer las coordinaciones y garantizar que esta visita sea larga, exitosa y que llegue a la mayor cantidad de peruanos”, dijo.

Keiko Fujimori acudió a la Conferencia Episcopal Peruana. Foto: Conferencia Episcopal Peruana
Keiko Fujimori acudió a la Conferencia Episcopal Peruana. Foto: Conferencia Episcopal Peruana

Cabe añadir que

El sumo pontífice visitará las ciudades de Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa. Se prevé que también llegue a Puno e Iquitos.

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La travesía del papa León XIV por el territorio peruano genera también expectativa en materia económica, a lo que

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