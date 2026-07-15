Keiko Fujimori recibió este miércoles sus credenciales como presidenta constitucional de la República de parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y afirmó que inicia su mandato con “profundo agradecimiento, humildad y plena conciencia” de la responsabilidad asumida, al señalar que el respaldo ciudadano representa el compromiso de gobernar.

Durante su discurso en ceremonia realizada en el Gran Teatro Nacional, sostuvo que el proceso electoral ha concluido y que el país inicia “una nueva etapa” orientada a la recuperación de la confianza en las instituciones y una mayor inclusión de los sectores históricamente postergados.

Fujimori señaló que, tras más de 25 años recorriendo el país, ha constatado las principales carencias de la población, entre ellas la falta de infraestructura vial, hospitales, escuelas, acceso al agua potable, títulos de propiedad y oportunidades para agricultores y jóvenes.

“Ese es el Perú que debemos transformar, no con discursos, sino con resultados”, indicó, al asegurar que esa será la principal responsabilidad de su gobierno.

En ese sentido, cuestionó el funcionamiento del aparato estatal y sostuvo que el país necesita una administración más eficiente. “El Perú no necesita un gobierno que explique los problemas, sino un gobierno que los resuelva” , remarcó.

La mandataria anunció que implementará una nueva forma de gestión pública basada en metas concretas para cada ministerio y en mecanismos de rendición de cuentas, de manera que la ciudadanía pueda evaluar los avances de su administración.

Asimismo, afirmó que buscará construir un Estado “que funcione, proteja, acompañe y genere oportunidades”, donde el crecimiento económico se traduzca en empleo de calidad, mayor inversión y beneficios para todas las regiones del país.

Keiko Fujimori recibió sus credenciales como presidenta constitucional y presentó los principales lineamientos de su gestión. Foto: GEC.

En materia política, Fujimori adelantó que su gabinete estará integrado por mujeres y hombres con capacidad técnica, experiencia y vocación de servicio, sin que la militancia partidaria sea un requisito para integrar el Ejecutivo.

También hizo un llamado a la reconciliación nacional y convocó a las fuerzas políticas democráticas, gobiernos regionales y locales, sector privado, trabajadores, emprendedores, academia y organizaciones sociales a trabajar conjuntamente por el desarrollo del país.

“Pensar distinto no nos hace enemigos. La reconciliación nacional no significa olvidar nuestras diferencias, sino aprender a construir sobre aquello que nos une”, expresó.

En el ámbito económico, ratificó su compromiso con una economía orientada a generar inversión, empleo y oportunidades, al señalar que el crecimiento debe traducirse en mejores condiciones de vida para las familias.

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“No repartir riqueza, sino generar oportunidades. No crear dependencia, sino fortalecer las capacidades y las libertades” , sostuvo.

Finalmente, la presidenta agradeció el respaldo de quienes votaron por ella y aseguró que gobernará para todos los peruanos, incluidos quienes no apoyaron su candidatura. Asimismo, destacó el hecho de convertirse en la primera mujer elegida por voto popular para ejercer la Presidencia de la República y afirmó que asumirá ese hecho histórico con responsabilidad.

“Al final de mi mandato rendiré cuentas ante Dios y la historia (...) con la certeza de haber puesto todo mi empeño y voluntad para sacar adelante al Perú”, concluyó.

Llamado a la responsabilidad

Como parte de la ceremonia, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, resaltó que la transferencia del poder se realizó conforme al marco constitucional y como resultado del voto libre de los ciudadanos, tanto en el Perú como en el extranjero. En ese sentido, sostuvo que el desarrollo del proceso electoral dentro de un Estado de derecho constituye una muestra de la solidez del sistema democrático.

Durante la sesión solemne de entrega de credenciales a la presidenta y a los vicepresidentes electos, Burneo expresó su deseo de que la confianza que millones de peruanos y peruanas depositaron en las urnas sea honrada con integridad, responsabilidad y una auténtica vocación de servicio.

Asimismo, calificó como un “hecho histórico” la elección de la primera presidenta del Perú y manifestó que este resultado representa un hito en la evolución democrática y en la participación política de las mujeres del país.