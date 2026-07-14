El excandidato presidencial y líder del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, se reunió con la presidenta electa Keiko Fujimori en el local de Fuerza Popular, ubicado en el distrito limeño de San Isidro.

Al promediar las 11:00 a.m. de este martes, Nieto llegó acompañado por un grupo de diputados y senadores electos de su organización política.

El acercamiento entre la futura presidenta y la agrupación política del Buen Gobierno se da en un contexto marcado por la búsqueda de consensos para el inicio del próximo mandato.

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Relevancia de la reunión

La reunión adquiere una especial relevancia debido al peso político que tendrá el Partido del Buen Gobierno en el próximo Parlamento.

Cabe recordar que, la agrupación consiguió 18 escaños entre diputados y senadores, consolidándose como una de las fuerzas con representación en el renovado Congreso bicameral que iniciará funciones junto con el nuevo Gobierno.

De este modo, Nieto Montesinos se suma a otros líderes políticos y excandidatos presidenciales que visitaron a la presidenta electa. Ayer fue el turno de César Acuña y Carlos Espá, quienes mostraron su disposición al diálogo.

Jorge Nieto se reunió con presidenta electa Keiko Fujimori.

Temas abordados

Al término de la reunión con Keiko Fujimori, Jorge Nieto reveló algunos de los temas abordados, entre ellos la situación del expresidente Pedro Castillo, la necesidad de promover la reconciliación nacional y los desafíos que enfrentará el próximo mandato.

El ex candidato dijo que puso sobre la mesa la posibilidad de evaluar mecanismos legales que permitan atender el caso del exjefe de Estado, siempre dentro del marco constitucional.

De esta manera, propuso analizar alternativas que contribuyan a disminuir la confrontación política que vive el país. “Le he sugerido a la presidenta que considere las rutas para la libertad de Castillo, buscando que el país encuentre un espacio de comprensión y despolarización”, detalló.

Sin embargo, sostuvo que cualquier decisión debe respetar plenamente el ordenamiento jurídico. “También le he dicho que considere las rutas para que eso sea dentro del marco del Estado de derecho y la Constitución”, añadió.

Nieto también descartó que el encuentro haya tenido como objetivo negociar la participación de integrantes de su partido en el próximo gabinete ministerial.