El acercamiento entre la futura presidenta y la agrupación política del Buen Gobierno se da en un contexto marcado por la búsqueda de consensos para el inicio del próximo mandato. (Foto: Difusión)
El acercamiento entre la futura presidenta y la agrupación política del Buen Gobierno se da en un contexto marcado por la búsqueda de consensos para el inicio del próximo mandato. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El excandidato presidencial y líder del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, se reunió con la presidenta electa Keiko Fujimori en el local de Fuerza Popular, ubicado en el distrito limeño de San Isidro.

El acercamiento entre la futura presidenta y la agrupación política del Buen Gobierno se da en un contexto marcado por la búsqueda de consensos para el inicio del próximo mandato.

LEA TAMBIÉN: César Acuña tras reunirse con Keiko Fujimori pide diálogo y gobernabilidad

Relevancia de la reunión

La reunión adquiere una especial relevancia debido al peso político que tendrá el Partido del Buen Gobierno en el próximo Parlamento.

De este modo, Nieto Montesinos se suma a otros líderes políticos y excandidatos presidenciales que visitaron a la presidenta electa. Ayer fue el turno de César Acuña y Carlos Espá, quienes mostraron su disposición al diálogo.

LEA TAMBIÉN: ¿Carlos Espá integrará el gabinete de Keiko Fujimori? Lo que dijo tras la reunión
Jorge Nieto se reunió con presidenta electa Keiko Fujimori.
Jorge Nieto se reunió con presidenta electa Keiko Fujimori.

Temas abordados

Al término de la reunión con Keiko Fujimori, Jorge Nieto reveló algunos de los temas abordados, entre ellos la situación del expresidente Pedro Castillo, la necesidad de promover la reconciliación nacional y los desafíos que enfrentará el próximo mandato.

De esta manera, propuso analizar alternativas que contribuyan a disminuir la confrontación política que vive el país. “Le he sugerido a la presidenta que considere las rutas para la libertad de Castillo, buscando que el país encuentre un espacio de comprensión y despolarización”, detalló.

. “También le he dicho que considere las rutas para que eso sea dentro del marco del Estado de derecho y la Constitución”, añadió.

Nieto también descartó que el encuentro haya tenido como objetivo negociar la participación de integrantes de su partido en el próximo gabinete ministerial.

TE PUEDE INTERESAR

Keiko Fujimori se reunirá con Ricardo Belmont con el objetivo de buscar consensos
César Acuña tras reunirse con Keiko Fujimori pide diálogo y gobernabilidad
¿Carlos Espá integrará el gabinete de Keiko Fujimori? Lo que dijo tras la reunión

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.