Keiko Fujimori se reunirá con Ricardo Belmont con el objetivo de buscar consensos. Foto: Composición El Peruano/Congreso
Keiko Fujimori se reunirá con Ricardo Belmont con el objetivo de buscar consensos. Foto: Composición El Peruano/Congreso
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Redacción Gestión
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, como parte de una serie de encuentros con distintos actores políticos.

Esta estrategia, según indicó,

Por otro lado, indicó que el gobierno de la presidenta electa se caracterizará por una mayor cercanía con la ciudadanía, con el objetivo de reducir brechas en el país y fortalecer la gobernabilidad en los próximos 5 años.

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“Yo creo, sin duda alguna, que el tema de la gobernabilidad y que la reconciliación en el país, tiene que darse. No solo por el tema del señor Castillo. El tema de la unidad es por esos dos Perús que han estado fracturados durante varios años”, señaló en una entrevista a Exitosa.

Asimismo,

La vocera de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, anunció que Keiko Fujimori se reunirá con Ricardo Belmont y el partido Obras buscar consensos de cara al próximo gobierno. (Foto: GEC)
La vocera de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, anunció que Keiko Fujimori se reunirá con Ricardo Belmont y el partido Obras buscar consensos de cara al próximo gobierno. (Foto: GEC)

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