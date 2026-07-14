La vocera de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, señaló que Keiko Fujimori planea reunirse con Ricardo Belmont y representantes del partido Obras, como parte de una serie de encuentros con distintos actores políticos.

Esta estrategia, según indicó, tiene como objetivo intercambiar puntos de vista y buscar consensos de cara al próximo periodo de gobierno, el cual iniciará el próximo 28 de julio.

Por otro lado, indicó que el gobierno de la presidenta electa se caracterizará por una mayor cercanía con la ciudadanía, con el objetivo de reducir brechas en el país y fortalecer la gobernabilidad en los próximos 5 años.

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“Yo creo, sin duda alguna, que el tema de la gobernabilidad y que la reconciliación en el país, tiene que darse. No solo por el tema del señor Castillo. El tema de la unidad es por esos dos Perús que han estado fracturados durante varios años”, señaló en una entrevista a Exitosa.

Asimismo, la vocera apuntó a que el próximo gobierno mejorará el acceso a servicios esenciales, ya que la ciudadanía espera soluciones concretas en salud, infraestructura y seguridad.