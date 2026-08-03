Para las compañías, especialmente aquellas con una alta proporción de trabajadores en esta escala salarial, la medida implicará un aumento del costo laboral anual, además de la actualización de beneficios sociales, aportes y registros laborales.

De acuerdo con Mario Vergara Silva, docente de los Programas en Finanzas de ESAN , una empresa que actualmente paga la remuneración mínima deberá desembolsar alrededor de S/ 3,451 adicionales al año por cada trabajador que perciba la RMV.

Actualmente, la RMV vigente en Perú de S/ 1,130. El pago anual del trabajador solo en sueldo, sin considerar CTS u otros beneficios, es 1,130 × 14 = S/ 15,820. Con un salario de S/ 1,300, al año sube S/ 18,200.

¿Cuánto aumentará el costo laboral por trabajador con RMV?

Concepto Impacto Nuevo sueldo mínimo S/ 1,300 Incremento mensual S/ 170 Mayor costo anual por trabajador S/ 3,451 Escenario con 1 millón de trabajadores S/ 3,451 millones adicionales

El cálculo considera el incremento de S/ 170 mensuales, las 14 remuneraciones del año (12 sueldos y dos gratificaciones) y un costo laboral adicional estimado de 45%, según el especialista Mario Miguel Vergara.

Cálculo:

S/3,451 × 1.000,000 trabajadores = S/3,451 millones de mayor costo anual para las empresas.

Nota: Este es un escenario referencial elaborado a partir de la estimación del especialista, asumiendo que un millón de trabajadores de una empresa perciben actualmente la remuneración mínima vital.

A ello se suma el cumplimiento de una serie de obligaciones laborales y tributarias. Haydee Injante, abogada tributarista de Enfoque Contable, advirtió que las empresas no solo deberán actualizar la remuneración de los trabajadores que perciben el salario mínimo, sino también recalcular diversos beneficios sociales y verificar que toda la documentación laboral permanezca alineada con la nueva remuneración para evitar futuras contingencias.

¿Qué conceptos laborales deberán actualizar las empresas?

Aunque el principal cambio será el incremento del sueldo mínimo, las empresas también deberán revisar otros conceptos cuyo cálculo depende de la remuneración del trabajador.

Según Injante, el aumento de la RMV impactará en beneficios sociales como la compensación por tiempo de servicios (CTS), las gratificaciones, las vacaciones y la asignación familiar, cuando corresponda. Asimismo, en algunos casos también se incrementará la subvención económica de los practicantes.

La especialista señaló que también será necesario actualizar la información consignada en la planilla, el T-Registro, el PLAME y la documentación laboral relacionada con los trabajadores para asegurar que toda la información sea consistente frente a una eventual fiscalización.

La otra cara del aumento de la RMV: qué cambia para las empresas y cuánto les costará. Foto: Pexels

El efecto “eslabón”: el costo podría ser mayor

El impacto del aumento podría extenderse a trabajadores que actualmente ganan un monto ligeramente superior a la RMV.

Según Vergara, algunos empleados podrían solicitar reajustes salariales para mantener diferencias entre puestos o niveles de responsabilidad, generando un efecto adicional sobre la masa salarial.

Mypes: las más expuestas al aumento

Las micro y pequeñas empresas serían las más presionadas por el incremento, debido a que suelen operar con menores márgenes y menor capacidad para absorber aumentos en costos fijos.

“Una empresa mediana o grande tiene mayor capacidad para absorber este incremento. En cambio, una micro o pequeña empresa puede tener hasta el 80% de su personal con remuneración mínima, por lo que el aumento sí modifica su estructura de costos”, señaló Vergara.

El especialista recordó que cerca del 99.7% de las empresas del país son mypes, por lo que el efecto del impacto será mayor en aquellas con una mayor concentración de trabajadores remunerados alrededor de la RMV.

¿Alcanzará el bono para las mypes?

Durante su mensaje a la nación, la presidenta anunció un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas con el objetivo de ayudarlas a afrontar el mayor costo laboral.

Para Vergara, el subsidio solo será efectivo si llega de forma rápida y está dirigido a las empresas formalizadas que realmente tengan trabajadores afectados por el incremento de la RMV.

El costo de aplicar mal el aumento

Más allá del mayor costo laboral, las empresas deberán evitar errores en la implementación del aumento de la RMV, ya que una mala actualización puede generar contingencias posteriores.

Según Haydee Injante, algunos errores frecuentes son:

Actualizar solo el sueldo básico

No modificar la asignación familiar

Mantener convenios de prácticas desactualizados

No recalcular provisiones de beneficios sociales

Declarar información distinta entre planilla y contabilidad

Aplicar el aumento fuera del plazo correspondiente

Estas omisiones pueden generar diferencias remunerativas, pagos pendientes, intereses y sanciones en una eventual fiscalización de Sunafil o Sunat.

Los diez cambios que las empresas deben revisar

Tras este incremento la abogada tributarista recomienda verificar los siguientes aspectos:

Actualización del sueldo básico

Asignación familiar

CTS

Gratificaciones

Vacaciones

Aportes a EsSalud

Horas extras

Liquidaciones e indemnizaciones

Convenios de prácticas

Escalas salariales internas

Asimismo, deberán revisarse las escalas salariales internas para evitar que trabajadores con distintos niveles de responsabilidad terminen percibiendo remuneraciones muy similares.

Evolución histórica de la RMV

Más allá del impacto inmediato en los costos laborales, el nuevo ajuste de la RMV se incorpora a una serie de incrementos aplicados durante las últimas dos décadas.

La evolución del sueldo mínimo refleja los distintos momentos económicos y decisiones de política laboral de los últimos gobiernos.

Vigencia del aumento Gobierno RMV Enero 2006 Alejandro Toledo S/ 500 Octubre 2007 Alan García S/ 530 Enero 2008 Alan García S/ 550 Diciembre 2010 Alan García S/ 580 Febrero 2011 Alan García S/ 600 Agosto 2011 Ollanta Humala S/ 675 Junio 2012 Ollanta Humala S/ 750 Mayo 2016 Ollanta Humala S/ 850 Abril 2018 Pedro Pablo Kuczynski / Martín Vizcarra S/ 930 Mayo 2022 Pedro Castillo S/ 1,025 Enero 2025 Dina Boluarte S/ 1,130 Julio 2026 Keiko Fujimori S/ 1,300 (anunciado)