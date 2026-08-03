La otra cara del aumento de la RMV: qué cambia para las empresas y cuánto les costará. Foto: Generada con IA.
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Isabel Aranda
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El incremento de la remuneración mínima vital (RMV) de S/1,130 a S/1,300, traerá consigo un impacto que va mucho más allá de los S/ 170 adicionales que recibirán los trabajadores que perciben el salario mínimo, sobre todo para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

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