Uno de los anuncios más llamativos del discurso de la presidenta de la República del Perú, Keiko Fujimori, es el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) de S/ 1,130 a S/ 1,300, es decir, S/ 170. Pero este no es el único anuncio en materia laboral.

Vinatea & Toyama reconoce otros cuatro puntos que se deben tener en cuenta:

Reforma meritocrática del servicio civil

Este fue el tema de mayor calado, según Vinatea & Toyama: “Se anunció que la carrera pública volverá a reconocer el mérito, la capacitación permanente y la vocación de servicio. El criterio meritocrático se extiende a otros frentes: mecanismos meritocráticos en el sistema de justicia y la Policía Nacional”.

Lucha contra a la informalidad

Además, se prometieron políticas integrales, tributarias, laborales y simplificación administrativa, para reducir sustantivamente la informalidad laboral, sin afectar derechos laborales.

“Esta es la promesa más importante del discurso. Y la más difícil. Porque subir el [salario] mínimo solo beneficia a quien ya está en planilla”, menciona.

Keiko Fujimori lanzará programa multisectorial para reducir el embarazo adolescente. (Foto: Alonso Chero / @photo.gec)

Más protección social

Pensión 65 se duplicaría de S/ 350 a S/ 700 bimestrales para adultos mayores en pobreza extrema.

“Es un avance real, pero el problema de fondo sigue ahí: millones de trabajadores informales no tiene seguros de salud, pensiones ni de invalidez”, apunta.

Impulsar la productividad

Se anunció un bono compensatorio por única vez para micro y pequeñas empresas, créditos blandos, compras públicas y factoring. Luego, se espera una apuesta por las medianas y grandes empresas que compiten globalmente.

Sobre el incremento del salario mínimo, Vinatea & Toyama menciona que significa un aumento de 15% que casi triplica la inflación acumulada desde el último aumento.

“De un lado, este incremento permite recuperar los sueldos reales previos a la pandemia. De otro lado, como ha sido casi siempre y, pese al mandato constitucional, se hace sin diálogo social”, refiere.

Vale la pena también sumar que la mandataria se refirió a los jóvenes: durante su discurso dijo que apuntarían al menos a tres programas para reducir a la mitad el desempleo en este grupo de la población.