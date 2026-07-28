Alza de la RMV y otras cuatro propuestas en materia laboral. (Foto: Andina)
Alza de la RMV y otras cuatro propuestas en materia laboral. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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Uno de los anuncios más llamativos del discurso de la presidenta de la República del Perú, Keiko Fujimori, . Pero este no es el único anuncio en materia laboral.

Vinatea & Toyama reconoce otros cuatro puntos que se deben tener en cuenta:

  1. Reforma meritocrática del servicio civil

Este fue el tema de mayor calado, según Vinatea & Toyama: “Se anunció que la carrera pública volverá a reconocer el mérito, la capacitación permanente y la vocación de servicio. El criterio meritocrático se extiende a otros frentes: mecanismos meritocráticos en el sistema de justicia y la Policía Nacional”.

  1. Lucha contra a la informalidad

Además, se prometieron políticas integrales, tributarias, laborales y simplificación administrativa, para reducir sustantivamente la informalidad laboral, sin afectar derechos laborales.

“Esta es la promesa más importante del discurso. Y la más difícil. Porque subir el [salario] mínimo solo beneficia a quien ya está en planilla”, menciona.

Keiko Fujimori lanzará programa multisectorial para reducir el embarazo adolescente. (Foto: Alonso Chero / @photo.gec)
Keiko Fujimori lanzará programa multisectorial para reducir el embarazo adolescente. (Foto: Alonso Chero / @photo.gec)
  1. Más protección social

“Es un avance real, pero el problema de fondo sigue ahí: millones de trabajadores informales no tiene seguros de salud, pensiones ni de invalidez”, apunta.

  1. Impulsar la productividad

Se anunció un bono compensatorio por única vez para micro y pequeñas empresas, créditos blandos, compras públicas y . Luego, se espera una apuesta por las medianas y grandes empresas que compiten globalmente.

“De un lado, este incremento permite recuperar los sueldos reales previos a la pandemia. De otro lado, como ha sido casi siempre y, pese al mandato constitucional, se hace sin diálogo social”, refiere.

Vale la pena también sumar que la mandataria se refirió a los jóvenes:

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