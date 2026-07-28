La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que su Gobierno duplicará el monto del programa Pensión 65, de S/ 350 a S/ 700 de forma bimestral.

“Estableceremos una tercera Política de Estado que promueva la Protección Integral del Adulto Mayor a la que denominaremos “Cuidando la experiencia”, garantizando la salud oportuna, el acompañamiento, la seguridad económica, los espacios de integración y una vida digna", comentó.

En ese marco, dijo que aplicarán progresivamente una pensión universal para los adultos mayores en situación de pobreza.

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“Iniciaremos duplicando el monto de Pensión 65, de S/ 350 bimestral a S/ 700 bimestrales para los adultos mayores en situación de pobreza extrema”, indicó durante su discurso.

Asimismo, Fujimori mencionó que desplegarán brigadas móviles de afiliación en las zonas rurales, amazónicas, altoandinas y fronterizas.

Para apuntalar el crecimiento de nuestro capital humano y la productividad del país, es necesario incrementar la calidad y disponibilidad de infraestructura, y ese será nuestro tercer objetivo, añadió.

“De un lado expandiremos la infraestructura social con la reorganización de los programas de agua y desagüe, electricidad, telefonía e internet, así como las instalaciones educativas y de salud. De otro lado, aceleraremos la inversión pública y privada en infraestructura productiva. Incluyendo redes viales, aeropuertos y puertos”, concluyó la presidenta electa.