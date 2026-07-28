Alcalde de Lima asegura que Keiko Fujimori respalda la creación de una Guardia Municipal. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Alcalde de Lima asegura que Keiko Fujimori respalda la creación de una Guardia Municipal. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

y precisó que la mandataria mostró su disposición en la creación de una Guardia Municipal.

en el control del tránsito y la lucha contra la extorsión.

que articule el trabajo de todas las instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana.

LEA TAMBIÉN:

“El problema de la inseguridad no es solo policial, el problema de la inseguridad abarca varios ministerios, abarca varias instituciones del Estado y necesitas una persona que permita que todos articulen y que exija resultados con indicadores a cumplir”, señaló en RPP.

Al ser consultado sobre los recursos para financiar la Guardia Municipal, indicó que la recaudación del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) permite a la Municipalidad contar con fondos para sostener esta nueva fuerza.

LEA TAMBIÉN: Keiko Fujimori a punto de asumir uno de los cargos más riesgosos de América Latina, por Bloomberg

detallando sus propuestas para combatir la criminalidad a corto, mediano y largo plazo.

Renzo Reggiardo anunció también que enviará un oficio al próximo presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, detallando sus propuestas para combatir la criminalidad. (Foto: Municipalidad de Lima)
Renzo Reggiardo anunció también que enviará un oficio al próximo presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, detallando sus propuestas para combatir la criminalidad. (Foto: Municipalidad de Lima)

TE PUEDE INTERESAR

José Balcázar sobre indulto a Castillo: “Estaba fuera del mandato constitucional”
Designación de Espá como canciller podría “afectar” relación Perú-China, según García Belaúnde
Perú tiene leyes de sobra, pero falta cumplirlas: el reto para Keiko Fujimori

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.