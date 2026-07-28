El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, expresó que espera que el primer mensaje de la presidenta Keiko Fujimori se enfoque en la lucha contra la inseguridad ciudadana y precisó que la mandataria mostró su disposición en la creación de una Guardia Municipal.

El funcionario reiteró su propuesta de crear este organismo de seguridad municipalidad integrada por 6,000 agentes, destinada a complementar a la Policía Nacional del Perú en el control del tránsito y la lucha contra la extorsión.

Reggiardo planteó también la creación de una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana, liderada por un “zar contra la criminalidad”, que articule el trabajo de todas las instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana.

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“El problema de la inseguridad no es solo policial, el problema de la inseguridad abarca varios ministerios, abarca varias instituciones del Estado y necesitas una persona que permita que todos articulen y que exija resultados con indicadores a cumplir”, señaló en RPP.

Al ser consultado sobre los recursos para financiar la Guardia Municipal, indicó que la recaudación del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) permite a la Municipalidad contar con fondos para sostener esta nueva fuerza.

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Finalmente, anunció que enviará un oficio al próximo presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, detallando sus propuestas para combatir la criminalidad a corto, mediano y largo plazo.