El JNE informó que más de 700 candidatos presentaron su renuncia y otros 22 fueron retirados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Foto: Andina.
El JNE informó que más de 700 candidatos presentaron su renuncia y otros 22 fueron retirados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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El que participarán en las , luego de que se resuelvan las solicitudes de renuncia y retiro de candidaturas.

Eder Quiroz, jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del JNE, informó que, hasta el momento, se han presentado más de 700 renuncias y 22 retiros de candidaturas para estos comicios.

Según explicó, las solicitudes vienen siendo atendidas por la Gerencia General del JNE de manera célere, debido a que el cronograma electoral se encuentra en marcha. El 5 de agosto venció el plazo para presentar renuncias y retiros de candidaturas.

Fechas que marca el cronograma electoral

Quiroz señaló que el siguiente hito será el 20 de agosto, fecha en la que los Jurados Electorales Especiales (JEE) deberán resolver las tachas presentadas por ciudadanos contra candidaturas por presuntos incumplimientos de la legislación electoral.

El 5 de setiembre se conocerá la lista definitiva de candidatos inscritos para las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre. Foto: Andina.
El 5 de setiembre se conocerá la lista definitiva de candidatos inscritos para las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre. Foto: Andina.

Estas decisiones podrán ser apeladas y serán resueltas en última y definitiva instancia el 4 de setiembre.

“Desde el 5 de setiembre, la ciudadanía conocerá a todos los candidatos que queden inscritos para participar en las elecciones regionales y municipales”, declaró Quiroz a la prensa.

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Plataforma para consultar multas electorales

Las declaraciones del funcionario se produjeron durante la presentación de una nueva plataforma del JNE para la consulta de multas electorales, que permite a los ciudadanos verificar sus obligaciones y realizar el pago en línea.

Quiroz destacó que, una vez cancelada una multa, el sistema permite obtener una constancia de no adeudo, documento que puede ser utilizado para realizar trámites notariales o bancarios.

El funcionario agregó que los electores que hayan omitido su obligación de votar también pueden consultar el registro de multas y acceder a la pasarela de pagos en línea mediante EleccIA, la herramienta de inteligencia artificial del JNE disponible a través de un chat ubicado en la parte inferior de su página web.

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