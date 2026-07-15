Cerca de 100 mil candidatos participarán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Foto: PNUD Perú.
Cerca de 100 mil candidatos participarán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Foto: PNUD Perú.
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Redacción Gestión
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debido al elevado número de cargos, candidatos y circunscripciones que se deben gestionar.

En declaraciones a la prensa, señaló que tras

Sin embargo,

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“Las elecciones regionales y municipales son muy complejas, más complejas que las elecciones generales, porque estamos hablando de pequeñas elecciones por cada distrito, por cada provincia y por cada región del país”, indicó.

Asimismo,

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“Cada elección en el país nos enseña muchas cosas, trae complejidades y retos que hemos recogido con humildad y que van a servir mucho para las elecciones regionales y municipales”, puntualizó.

El presidente de la entidad, Roberto Burneo, advirtió que estos comicios tendrá mayor complejidad. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
El presidente de la entidad, Roberto Burneo, advirtió que estos comicios tendrá mayor complejidad. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

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