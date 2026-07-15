El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, advirtió que las Elecciones Regionales y Municipales 2026 serán más complejas debido al elevado número de cargos, candidatos y circunscripciones que se deben gestionar.

En declaraciones a la prensa, señaló que tras las Elecciones 2026 se han identificado aspectos por mejorar y que las lecciones aprendidas servirán para fortalecer el trabajo rumbo a los comicios de octubre de este año.

Sin embargo, el funcionario consideró que la complejidad de estos comicios es unas diez veces mayor que la de unas elecciones generales.

“Las elecciones regionales y municipales son muy complejas, más complejas que las elecciones generales, porque estamos hablando de pequeñas elecciones por cada distrito, por cada provincia y por cada región del país”, indicó.

Asimismo, Burneo mencionó que en este proceso participarán cerca de 100 mil candidatos que competirán por más de 13 mil cargos públicos, además de miles de listas electorales distribuidas en todo el territorio nacional.

“Cada elección en el país nos enseña muchas cosas, trae complejidades y retos que hemos recogido con humildad y que van a servir mucho para las elecciones regionales y municipales”, puntualizó.